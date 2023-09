Beursblik: UBS haalt ASMI van de kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft vrijdag het advies voor ASM International verlaagd van Kopen naar Neutraal, hoewel het koersdoel nog wel iets werd verhoogd van 455,00 naar 465,00 euro. Analist Francois-Xavier Bouvignies adviseert beleggers om een beter instapmoment af te wachten. Het aandeel is dit jaar al circa 75 procent gestegen. Volgens Bouvignies zal ASMI flink profiteren van de nieuwe gate-all-around technologie. Maar dat heeft ASMI ook al meermaals nadrukkelijk laten weten en zit voor de komende periode ook al goeddeels ingeprijsd in de analistenconsensus. Dat maakt dat elke tegenvaller op dit vlak direct negatief zal worden opgepakt door de markt, waarschuwt UBS. Verder vindt UBS de rally die ontstond door het enthousiasme rond AI overdreven. De huidige koers van ASMI impliceert een samengestelde jaarlijkse omzetgroei van 15 procent tussen 2022 en 2027. Dat is iets meer dan de consensus en UBS zelf verwacht. Ook is ASMI relatief duurder dan ASML, terwijl in de afgelopen tien jaar ASML juist een stuk duurder was. "Hoewel we nog altijd menen dat ASMI een premie verdient dankzij de grotere blootstelling aan snelgroeiende markten, zouden we liever wachten op een beter instapmoment", aldus Bouvignies, die daarom het advies verlaagde naar Neutraal. Het aandeel ASMI noteert vrijdag 4,9 procent lager op 395,05 punten. Bron: ABM Financial News

