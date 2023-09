Reuters: TSMC dringt aan op uitstel levering chipapparatuur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) TSMC heeft grote leveranciers gezegd om de levering van chipapparatuur uit te stellen, omdat de Taiwanese chipmaker zich zorgen maakt over de vraag. Dit meldde persbureau Reuters vrijdag op basis van bronnen. TSMC wil volgens deze bronnen de kosten onder controle houden, vanwege de toegenomen zorgen over de vraag naar chips voor de consumentenmarkt. De leveranciers denken dat het uitstel van korte duur zal zijn, aldus de bronnen. Onder meer ASML zou geraakt worden door het besluit van TSMC, zo stelde Reuters. TSMC wilde tegenover Reuters niet reageren op de geruchten, maar wees wel op eerdere uitspraken van CEO C.C. Wei, die in juli zei dat de zwakkere economische ontwikkelingen en een trager herstel in China ervoor zorgen dat consumenten de hand op de knip houden. De chippers in Amsterdam gingen vrijdagochtend onderuit. ASML en Besi verloren bijna 1,5 procent. ASMI leverde ruim 3 procent in. Bron: ABM Financial News

