Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet, na een aantal meevallende Chinese macrocijfers.

IG voorziet een openingswinst van 80 punten voor de Duitse DAX en een plus van 43 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 30 punten hoger te openen.

De Europese beurzen zijn donderdag ook al hoger gesloten, nadat de Europese Centrale Bank de rente opnieuw had verhoogd en daarmee de hoop op een rentepiek toeneemt.

Donderdag ging de meeste aandacht uit naar het rentebesluit van de ECB en de toelichting van Christine Lagarde op het te voeren rentebeleid. De rente werd met 25 basispunten verhoogd en daarmee lijkt voorlopig een einde te komen aan het verhogen door de ECB.

Maar voorzitter Christine Lagarde wilde dat in haar persconferentie niet concreet uitspreken. "We kunnen niet zeggen dat we een piek hebben bereikt", aldus Lagarde in haar toelichting op het rentebesluit.

De combinatie van een stagnerende economie en een inflatie die te hoog blijft, zorgt er vermoedelijk voor dat de ECB de rente voorlopig niet zal verlagen, zei Goldman Sachs in een reactie. Daar kan volgens de Amerikaanse bank alleen verandering in komen wanneer de groei aanzienlijk verzwakt en de desinflatie daardoor versnelt.

Valutastrategen van Monex Europe verwachten voor de tweede helft van 2024 geen renteverlagingen door de ECB.

De Europese aandelenmarkten verwachten in elk geval geen verdere renteverhogingen meer en stegen gedurende de middag verder, terwijl de Europese obligatierentes daalden. De euro/dollar, donderdagochtend nog noterend boven de 1,07, handelde na het rentebesluit en de toelichting van Lagarde ruim daaronder.

Aan de andere kant van de oceaan was er onder andere aandacht voor de Amerikaanse inflatiecijfers voor producenten. De producentenprijzen stegen op maandbasis met 0,7 procent na een stijging met 0,4 procent in juli, bijgesteld van een eerder gemelde stijging met 0,3 procent. Economen rekenden op een stijging met 0,4 procent. Zonder de volatiele prijzen van handel, voeding en energie stegen de producentenprijzen in de VS met 0,3 procent in augustus, net als in juli.

Verder bleek dat het aantal steunaanvragen in de VS was gestegen met 3.000 naar 220.000, waar door economen een aantal van 225.000 was voorzien. Het cijfer voor vorige week werd gewijzigd van 216.000 naar 217.000.

De Amerikaanse consument blijkt veerkrachtig gezien de detailhandelsverkopen in augustus harder gestegen waren dan in juli. De verkopen namen op maandbasis met 0,6 procent toe, waar vooraf geraadpleegde economen een stijging van 0,1 procent hadden voorzien. In juli stegen de verkopen nog met 0,5 procent, herzien van een eerder gemelde stijging met 0,7 procent.

Ander opvallend nieuws waren de sterke stijgingen van de olieprijzen die donderdag opnieuw de jaarrecords aanscherpten. Een vat Brent olie steeg 1,8 procent tot 93,55 dollar per vat. Het Internationaal Energieagentschap meldde op woensdag nog dat het voornemen van Saoedi-Arabië en Rusland om hun olieproductieverlagingen te verlengen tot eind 2023, zou kunnen resulteren in een aanzienlijk markttekort voor de rest van 2023.

De euro/dollar verloor gisteren terrein nu de markt anticipeert op een rentepiek in de eurozone.

Stijgers en dalers

In Amsterdam was Exor donderdag de grote winnaar met een stijging van ruim 5 procent. De Italiaanse investeerder, met onder meer een belang van 15 procent in Philips, zag de intrinsieke waarde het afgelopen half jaar stijgen. Ook gaat Exor eigen aandelen inkopen.

In Frankfurt gingen Vonovia en Siemens Energy aan kop en konden ruim 4 tot 5 procent bijschrijven. Henkel verloor 2 procent en Porsche AG droeg de rode lantaarn met een verlies van bijna 2,5 procent.

In Parijs was het Alstom dat ruim 4,5 procent kon bijschrijven, terwijl Publicis en Thales elk iets meer dan een procent verloren.

Euro STOXX 50 4.286,31 (+1,5%)

STOXX Europe 600 461,26 (+1,6%)

DAX 15.805,29 (+1,0%)

CAC 40 7.308,67 (+1,2%)

FTSE 100 7.673,08 (+2,0%)

SMI 11.098,32 (+1,1%)

AEX 744,46 (+1,3%)

BEL 20 3.689,75 (+1,4%)

FTSE MIB 28.872,73 (+1,4%)

IBEX 35 9.560,10 (+1,4%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Vrijdag gaan de Amerikaanse beurzen een licht hogere opening tegemoet, nadat zij donderdag hoger zijn gesloten, nadat de Amerikaanse detailhandelsverkopen harder waren gestegen dan verwacht en beursnieuweling ARM voortvarend uit de startblokken kwam.

In Europa was de aandacht gevestigd op het rentebesluit van de ECB en de toelichting van Christine Lagarde op het te voeren rentebeleid. De rente werd met 25 basispunten verhoogd en daarmee lijkt voorlopig een einde te komen aan het verhogen door de ECB.

Maar voorzitter Christine Lagarde wilde dat in haar persconferentie niet concreet uitspreken. "We kunnen niet zeggen dat we een piek hebben bereikt", aldus Lagarde in haar toelichting op het rentebesluit.

En dat is niet zo vreemd, volgens econoom Carsten Brzeski van ING. "De ECB zou wel gek zijn om verdere renteverhogingen volledig uit te sluiten." " De inflatie heeft gewoon te veel onverwachte wendingen genomen en de ECB heeft er in het verleden te vaak naast gezeten", aldus de econoom. En dus houdt de centrale bank een slag om de arm om de renteverhogingen in de toekomst weer op te pakken.

"Een dergelijk scenario is echter hoogst onwaarschijnlijk. Een verdere verzwakking van de economie en een aantrekkende desinflatoire trend zullen het erg moeilijk maken om snel argumenten te vinden voor extra renteverhogingen", aldus Brzeski.

Nu de ECB is geweest, zullen beleggers hun aandacht richten op de Federal Reserve, die over een week met een nieuw rentebesluit komt.

In de Verenigde Staten was er onder meer aandacht voor de inflatiecijfers voor producenten. De producentenprijzen stegen op maandbasis met 0,7 procent na een stijging met 0,4 procent in juli, bijgesteld van een eerder gemelde stijging met 0,3 procent. Economen rekenden op een stijging met 0,4 procent. Zonder de volatiele prijzen van handel, voeding en energie stegen de producentenprijzen in de VS met 0,3 procent in augustus, net als in juli.

Verder bleek dat het aantal steunaanvragen in de VS was gestegen met 3.000 naar 220.000, waar door economen een aantal van 225.000 was voorzien. Het cijfer voor vorige week werd gewijzigd van 216.000 naar 217.000.

De Amerikaanse consument blijkt veerkrachtig gezien de detailhandelsverkopen in augustus harder gestegen waren dan in juli. De verkopen namen op maandbasis met 0,6 procent toe, waar vooraf geraadpleegde economen een stijging van 0,1 procent hadden voorzien. In juli stegen de verkopen nog met 0,5 procent, herzien van een eerder gemelde stijging met 0,7 procent.

Daarentegen waren de bedrijfsvoorraden in de Verenigde Staten in juli stabiel gebleven. Economen gingen uit van een kleine stijging van 0,1 procent. In juni daalden de voorraden met 0,1 procent, bleek uit een herziening, waar eerder van een stabiele situatie werd uitgegaan. Op jaarbasis namen de bedrijfsvoorraden in juli met 1,4 procent toe.

De olieprijzen zijn donderdag hoger gesloten en hebben wederom de jaarrecords aangescherpt. Deze beweging is grotendeels te danken aan voortdurende productieverlagingen door Saoedi-Arabië en Rusland, die bedoeld zijn om een krappere markt te creëren.

Een oktober future West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,9 procent hoger op 90,16 dollar op de New York Mercantile Exchange.

De euro/dollar verloor terrein nu de markt anticipeert op een rentepiek in de eurozone. De koers daalde 0,8 procent naar 1,0642.

Bedrijfsnieuws

Veel aandacht ging donderdag uit naar de beursgang van het Britse chipbedrijf Arm en die is voortvarend van start gegaan. De aandelen waren geopend op 56,25 dollar en dat lag iets meer dan 10 procent boven de initiële IPO prijs van 51,00 dollar.

Het chipbedrijf, in handen van de Japanse investeerder Softbank, gaf 95,5 miljoen aandelen uit. Op volledig verwaterde basis is de waardering op een koers van 56,25 dollar ruim 60 miljard dollar. Hiermee is sprake van de grootste beursgang in 2023. Het aandeel sloot de eerste handelsdag bijna 25 procent hoger af op 63,59 dollar.

AMC Entertainment heeft circa 325,5 miljoen dollar opgehaald met de aandelenemissie, die op 6 september werd aangekondigd. AMC plaatste 40 miljoen aandelen tegen een gemiddelde prijs van 8,14 dollar per aandeel. Het aandeel opende nog boven de 9,00 dollar, maar was bij het slot weer weggezakt tot 8,14 dollar, een daling van 1,2 procent.

Netflix moest opnieuw terrein prijsgeven en daalde met 2,9 procent nadat Chief Financial Officer Spencer Neumann zei dat de aanhoudende Hollywood-schrijversstaking slecht is voor het bedrijfsleven. Tijdens een toespraak op woensdag waarschuwde Neumann ook dat de advertentie-ondersteunde streamingoptie de omzet op korte termijn niet zou helpen verhogen en zei dat de operationele marges in de toekomst langzamer zouden groeien.

S&P 500 index 4.505,18 (+0,8%)

Dow Jones index 34.910,89 (+1,0%)

Nasdaq Composite 13.926,05 (+0,8%)

AZIE

De Aziatische beurzen koersten vrijdag overtuigend hoger, na meevallende Chinese cijfers. Zowel de Chinese detailhandelsverkopen als de industriële productie deed het in augustus beter dan economen hadden verwacht.

Nikkei 225 33.602,86 (+1,3%)

Shanghai Composite 3.131,04 (+0,1%)

Hang Seng 18.341,91 (+1,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0650.

USD/JPY Yen 147,58

EUR/USD Euro 1,0650

EUR/JPY Yen 157,18

MACRO-AGENDA:

04:00 Detailhandelsverkopen - Augustus (Chi)

04:00 Industriële productie - Augustus (Chi)

08:45 Inflatie - Augustus (Fra)

11:00 Handelsbalans - Juli (eur)

11:00 Arbeidskosten - Tweede kwartaal (eur)

14:30 Importprijzen - Augustus (VS)

14:30 Empire State index - September (VS)

15:15 Industriële productie - Augustus (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - September vlpg (VS)