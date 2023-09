Olieprijzen opnieuw in de lift Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn donderdag hoger gesloten en hebben wederom de jaarrecords aangescherpt. Deze beweging is grotendeels te danken aan voortdurende productieverlagingen door Saoedi-Arabië en Rusland, die bedoeld zijn om een krappere markt te creëren. Een oktober future West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,9 procent hoger op 90,16 dollar op de New York Mercantile Exchange. De door Saoedi-Arabië geleide OPEC-groep zelf zei deze week in haar maandelijkse rapport dat het aanbod in het vierde kwartaal waarschijnlijk minder zal worden uitgebreid dan eerder werd gedacht. Dit omdat de mondiale vraag stijgt, zelfs als de productie afneemt. “Olie is zo bullish dat zelfs een sterke dollar de rally niet kan laten ontsporen”, zegt Edward Moya, senior marktanalist bij OANDA. De risico's van een aanzienlijk tekort aan aanbod zouden ervoor moeten zorgen dat veel handelaren de komende maanden naar het niveau van 100 dollar per vat zullen kijken, aldus Moya. Stephen Innes, managing partner bij SPI Asset Management, zegt in een notitie dat de OPEC+ momenteel een opmerkelijk vertoon van prijszettingsvermogen laat zien, waarbij de prijzen vakkundig worden verhoogd zonder een significante deuk in de vraag te veroorzaken”. Zolang de OPEC+ de productie en de export aan banden houdt, zullen de olieprijzen hoog blijven. Maar er komt een moment dat de hoge prijzen aan de pomp de vraag negatief zal beïnvloeden, aldus Innes. Bron: ABM Financial News

