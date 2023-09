Heineken gaat nieuwe brouwerij in Mexico openen

(ABM FN-Dow Jones) Heineken Mexico is van plan 430 miljoen euro te investeren in de oprichting van een baanbrekende nieuwe brouwerij in Yucatán, met de ambitie om duurzame brouwpraktijken uit te breiden en de groei van de gemeenschap te bevorderen. Dit maakte het bedrijf donderdag bekend.

De nieuwe brouwerij zal de norm zetten voor duurzaam brouwen, met de nadruk op verbeterde waterprocessen en de integratie van praktijken uit de circulaire economie. Heineken Mexico verwacht ruim 2.000 nieuwe directe en indirecte werkgelegenheid te creëren.

Het is volgens het bedrijf een belangrijke aanvulling op de activiteiten van de divisie in Mexico, om te worden uitgerust met de modernste technologie. Dit met als doel tegemoet te komen aan de groeiende vraag in het zuidoosten van Mexico en tegelijkertijd te profiteren van de robuuste weg-, spoor- en havenconnectiviteit in de regio, aldus Heineken Mexico.

Overigens heeft Heineken Mexico al ruim 18.000 mensen in dienst en is actief in zeven brouwerijen en één mouterij in Mexico. De nieuwe activiteiten zullen naar verwachting in 2026 van start gaan en geliefde merken als Tecate, Dos Equis, Indio, Bohemia, Amstel Ultra en Sol leveren.