Azerion plaatst met succes voor 165 miljoen euro aan obligaties

Beeld: Azerion

(ABM FN-Dow Jones) Azerion meldde donderdag dat het 165 miljoen euro aan senior gedekte obligaties met variabele rente heeft kunnen plaatsen bij gekwalificeerde institutionele beleggers. "We zijn blij met de succesvolle plaatsing van de nieuwe obligaties en de sterke steun die we kregen van bestaande en nieuwe obligatiebeleggers uit Scandinavië, Europa en de VS", aldus CFO Ben Davey van Azerion. De financiële topman merkte op dat Azerion zo zijn balans versterkte. De nieuwe obligaties hebben een looptijd van drie jaar, een coupon met variabele rente van 3 maands-EURIBOR plus 6,75 procent per jaar en zijn uitgegeven tegen 98,5 procent van de nominale waarde. De opbrengsten zullen in combinatie met de huidige kasposities worden gebruikt om reeds uitstaande obligaties af te lossen en voor algemene bedrijfsdoeleinden. Bron: ABM Financial News

