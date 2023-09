AEX sluit flink hoger na rentebesluit ECB

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag flink hoger geëindigd, na een opleving tijdens de middaghandel toen duidelijk werd dat de Europese Centrale Bank klaar lijkt met het verhogen van de rente. De AEX sloot 1,3 procent in de plus met een slotstand van 744,46 punten.

De ECB verhoogde donderdag de rente met 25 basispunten, waardoor de depositorente nu op 4,00 procent staat. De centrale bank benadrukte daarbij dat de basisrentetarieven een niveau bereikt hebben dat, "indien aangehouden voor een voldoende lange periode, een substantiële bijdrage gaat leveren aan de tijdige terugkeer van de inflatie naar de doelstelling."

In haar toelichting op het rentebesluit wilde ECB-voorzitter Christine Lagarde niet zo ver gaan dat ze een rentepauze concreet wilde bevestigen. En dat is niet zo vreemd, volgens econoom Carsten Brzeski van ING.

"De ECB zou wel gek zijn om verdere renteverhogingen volledig uit te sluiten. De inflatie heeft gewoon te veel onverwachte wendingen genomen en de ECB heeft er in het verleden te vaak naast gezeten", aldus de econoom. En dus houdt de centrale bank een slag om de arm om de renteverhogingen in de toekomst weer op te pakken.

"Een dergelijk scenario is echter hoogst onwaarschijnlijk. Een verdere verzwakking van de economie en een aantrekkende desinflatoire trend zullen het erg moeilijk maken om snel argumenten te vinden voor extra renteverhogingen", aldus Brzeski.

Beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen waarschuwde daarbij dat de nieuwe groeiramingen van de ECB nog altijd te optimistisch zijn. "Wij denken dat de groei lager zal uitvallen", aldus de marktkenner.

Het sentiment werd donderdag ook geholpen door sterke macro-economische data uit de VS, waar de detailhandelsverkopen, een belangrijke motor voor de Amerikaanse economie, in augustus harder bleken gestegen dan verwacht, met 0,6 procent op maandbasis.

Inflatiecijfers uit de VS vielen woensdag al tegen en de Amerikaanse producentenprijzen die donderdag verschenen, bevestigden het beeld dat de inflatie weer toeneemt. De producentenprijzen stegen in augustus op maandbasis met 0,7 procent na een stijging met 0,4 procent in juli. Economen rekenden voor augustus op een stijging met 0,4 procent. De kerninflatie stabiliseerde wel.

Toch lijken de markten niet nadrukkelijk te anticiperen op nog een renteverhoging door de Federal Reserve later dit jaar. De kans op nog een renteverhoging in november wordt momenteel geschat op 37 procent en een ruime meerderheid van de markt verwacht ook geen verhoging in december.

Marktanalist Philip Marey van Rabobank denkt niet dat de inflatiecijfers de Fed ongerust maken, maar de data houden de centrale bank wel alert voor de monetaire vergaderingen na die van volgende week. Marey denkt niet dat de Fed volgende week in actie komt.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0664. WTI-olie kostte ruim 90 dollar. De obligatierentes zijn donderdag gedaald.

Stijgers en dalers

Exor ging aan kop in de AEX na het openen van de boeken en steeg 5 procent. De Italiaanse investeerder, met onder meer een belang van 15 procent in Philips, zag de intrinsieke waarde het afgelopen half jaar stijgen. Ook gaat Exor eigen aandelen inkopen. Degroof Petercam zag ruimte om het koersdoel te verhogen van 96,00 naar 99,00 euro bij handhaving van het koopadvies.

Shell profiteerde van de stijgende olieprijzen en won meer dan 2 procent. Financials deden ook goede zaken na het rentebesluit van de ECB. ING won ruim anderhalf procent en ABN AMRO steeg bijna 3,5 procent.

Prosus steeg met 1,5 procent. Dit is gecorrigeerd voor de wijziging in de kapitaalstructuur die afgelopen week werd doorgevoerd. Aandeelhouders krijgen nu voor elke 2.179 aandelen Prosus er 1.000 voor in de plaats, zei online broker Lynx.

Verder waren de verliezen bescheiden. Heineken en DSM-Firmenich leverden licht in.

In de AMX ging Alfen aan kop met een winst van 6,5 procent. InPost leverde ruim 2 procent in. Ook Corbion stond onder druk.

OCI steeg 3,5 procent. OCI wil de productie van groene methanol in de VS verdubbelen naar 400.000 ton per jaar, zo werd vannacht bekendgemaakt. Morgan Stanley verlaagde het koersdoel voor OCI licht.

In de AScX won PostNL 2 procent bij een slotkoers van 2,22 euro, na een koersdoelverhoging van 2,00 naar 2,50 euro door ING.

Ook ForFarmers en Sif zaten stevig in de lift, met een gedeelde winst van 4,5 procent. Azerion en Fastned leverden zo'n 2 tot 3 procent in.

Onward Medical koerste bijna 4 procent hoger na de aankondiging van een samenwerking in de VS.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen duidelijk in het groen.