ECB hint op pauze

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank lijkt na de renteverhoging van 25 basispunten van donderdag klaar met het verhogen van de rente. Maar voorzitter Christine Lagarde wilde dat in haar persconferentie niet concreet uitspreken.

"We kunnen niet zeggen dat we een piek hebben bereikt", zei de ECB-voorzitter in haar toelichting op het rentebesluit, waarin de depositorente omhoog ging naar 4,00 procent, de basisrente naar 4,50 procent en de marginale beleningsfaciliteit naar 4,75 procent.

Lagarde wees in het antwoorden op vragen over een rentepauze of rentepiek vooral naar de toelichting op het rentebesluit, waarin de ECB zei dat de basisrentetarieven een niveau bereikt hebben dat, "indien aangehouden voor een voldoende lange periode, een substantiële bijdrage gaat leveren aan de tijdige terugkeer van de inflatie naar de doelstelling."

"Het is een pauze met weinig overtuiging", concludeerde econoom Mark Wall van Deutsche Bank dan ook. "De ECB heeft de mogelijkheid behouden om verder te verhogen als dat nodig is."

Volgens de ECB zullen toekomstige besluiten "ervoor zorgen dat de basisrentetarieven van de ECB zo lang als nodig worden vastgesteld op een niveau dat restrictief genoeg is."

De centrale bank houdt daarbij vast aan een "op data gebaseerde benadering", die "het geschikte niveau en de duur van de verkrapping" zullen bepalen. Specifiek zal er worden gekeken naar de inflatievooruitzichten, de dynamiek van de onderliggende inflatie en de transmissie van het verkrappende monetaire beleid.

Econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen stelde dat de eurozone te maken heeft met stagflatie-achtige kenmerken, omdat de inflatie hardnekkig blijft, terwijl de economie in de muntunie stagneert. "Wat voor centrale bankiers een moeilijke oefening oplevert", aldus de econoom.



Lagarde zei donderdag dat de economie in de eurozone in de komende maanden zwak blijft, waarbij de dienstensector, eerder nog de dragende kracht van de economie, aan het verzwakken is.

De ECB verwacht dit jaar een groei van 0,7 procent, waar men drie maanden geleden nog rekende op 0,9 procent. Opvallender was de behoorlijke neerwaartse bijstelling voor 2024, van 1,5 tot 1,0 procent.

Lagarde gaf in haar persconferentie echter aan dat die verlaging vooral het gevolg is van het doorwerkende effect van een zwakkere economie dit jaar naar volgend jaar.

De inflatieramingen voor dit en volgend jaar van 5,6 en 3,2 procent zijn hoger dan drie maanden geleden, maar de kerninflatie lijkt wel af te zwakken, zei Lagarde. Stijgende energie- en voedselprijzen vormen echter een opwaarts risico voor de inflatie, waarschuwde de ECB-voorzitter.

De combinatie van een stagnerende economie en een inflatie die te hoog blijft, zorgt er vermoedelijk voor dat de ECB de rente voorlopig niet zal verlagen, zei Goldman Sachs in een reactie. Daar kan volgens de Amerikaanse bank alleen verandering in komen wanneer de groei aanzienlijk verzwakt en de desinflatie daardoor versnelt.

De Europese aandelenmarkten verwachten in elk geval geen verdere renteverhogingen meer en stegen gedurende de middag verder, terwijl de Europese obligatierentes daalden. De euro/dollar, donderdagochtend nog noterend boven de 1,07, handelde na het rentebesluit en de toelichting van Lagarde op 1,0665.

De focus van de markten zal nu verschuiven naar hoe lang de rentes op het huidige niveau blijven, volgens economen van Fidelity.

Hoe lang de rente op dit niveau blijft, hangt af van "het inflatie- en groeipad vanaf hier", aldus Fidelity. Nu het monetaire beleid krachtig lijkt door te werken in de economie, ligt een recessie in de eurozone op de loer.

"De ECB zal in 2024 misschien snel van koers moeten veranderen, maar voorlopig zullen ze zich waarschijnlijk richten op het 'hoger-voor-langer'-scenario", aldus Fidelity.