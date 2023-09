Beursblik: ECB verhoogt voor laatste maal de rente Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De Europese Centrale Bank heeft donderdag duidelijk gemaakt dat het eindpunt van het monetaire verkrappingsbeleid van de centrale bank is bereikt. Dit zei hoofdeconoom Bernard Keppenne van CBC Banque in een interview met ABM Financial News. Donderdagmiddag verhoogde de ECB haar belangrijkste rentetarieven met 25 basispunten, waardoor de basisrente op 4,00 procent kwam. Keppenne had ook een dergelijke verhoging verwacht en verder een standvastige boodschap en geen zicht op spoedige renteverlagingen. "En dat is precies wat de ECB heeft aangekondigd", benadrukt de econoom. "De ECB suggereert duidelijk dat dit het einde is van haar monetaire verkrappingsbeleid, wat verklaart waarom de euro en de obligatierente in de eurozone terugvallen in de nasleep van het besluit”, aldus Keppenne. De econoom voegde eraan toe dat de ECB, in lijn met de verwachtingen, de inflatieverwachtingen naar boven heeft bijgesteld en de groeiverwachtingen juist naar beneden. Bron: ABM Financial News

