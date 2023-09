Beursblik: ECB kraait nog geen victorie in inflatiestrijd Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft donderdag opnieuw de rente verhoogd en riep nog niet de overwinning uit als het gaat om het bestrijden van de inflatie. Dit zeiden economen van Deutsche Bank in een eerste reactie op het rentebesluit. "Uiteindelijk heeft de ECB besloten om opnieuw te verhogen. Er wordt een aanhoudende pauze gesignaleerd, maar het is een pauze met weinig overtuiging", concludeerde econoom Mark Wall van de Duitse bank. "De ECB heeft de mogelijkheid behouden om verder te verhogen als dat nodig is", voegde de econoom van Deutsche Bank toe. Econoom Carsten Brzeski van ING zag wel vastberadenheid bij de centrale bank. "De communicatie van de ECB is duidelijk: vandaag was de laatste verhoging in de huidige cyclus", aldus Brzeski. De valutamarkten lijken een rentepauze te omarmen. De euro/dollar is na het verschijnen van het rentebesluit gedaald tot 1,0675. Ook de Europese obligatierentes daalden. Bron: ABM Financial News

