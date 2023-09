Futures voorspellen groene opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een groene opening tegemoet. Rond lunchtijd noteerden de futures op de S&P 500 tot 0,3 procent in de plus.



Woensdag sloot Wall Street overwegend hoger, met een kleine min voor de Dow, nadat de inflatie in de Verenigde Staten in augustus hoger uitkwam dan verwacht, op 3,7 procent, waar 3,6 procent was voorzien. De Amerikaanse kerninflatie kwam in augustus uit op 4,3 procent en dat was wel conform de verwachting.



"Na veel anticipatie namen de markten gisteren de CPI-data grotendeels ter harte, met obligaties en aandelen die redelijk stabiel bleven na de vrijgave" zag Deutsche Bank. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde tot 4,23 procent. Donderdag loopt de rente weer iets op, naar 4,26 procent.



Het rapport is niet voldoende om de Federal Reserve ongerust te maken, volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank, maar wel om de centrale bank alert te houden voor de monetaire vergaderingen na die van volgende week. Marey denkt niet dat de Fed volgende week in actie komt.



Donderdagmiddag krijgen beleggers een inkijkje in de toekomstige inflatie-ontwikkeling wanneer de Amerikaanse producentenprijzen verschijnen. Gerekend wordt op een stijging van de prijzen met 0,4 procent in augustus en een kerninflatie van 0,2 procent.



In juli stegen de producentenprijzen op maandbasis met 0,3 procent en op jaarbasis met 0,8 procent. De kernprijzen stegen in juli op maandbasis met 0,2 procent en op jaarbasis met 2,7 procent.



Net zo interessant voor de markt zijn vanmiddag de Amerikaanse detailhandelsverkopen. Voor de maand augustus wordt gerekend op een bescheiden stijging van 0,1 procent, na een plus van 0,7 procent in juli.



Ook de wekelijkse steunaanvragen staan vanmiddag op de rol en verder kijken beleggers zijdelings naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank.



De euro/dollar handelde vanmiddag stabiel op 1,0732. WTI-olie kostte donderdag ruim 89 dollar.



Bedrijfsnieuws



Veel aandacht gaat vandaag uit naar de beursgang van het Britse chipbedrijf Arm. De aandelen zijn geprijsd op 51 dollar. Arm, in handen van de Japanse investeerder Softbank, gaat 95,5 miljoen aandelen uitgeven. Op volledig verwaterde basis zal de waardering zo uitkomen op circa 55 miljard dollar. Hiermee is sprake van de grootste beursgang in 2023. De aandelen Arm zullen donderdag verhandelbaar zijn op de Nasdaq onder het symbool ARM.

Bron: ABM Financial News

Aandelen van Caesars Entertainment bewogen volatiel na berichten dat het bedrijf getroffen zou zijn door een cyberaanval en losgeld heeft betaald aan hackers.De S&P 500 index sloot 0,1 procent hoger op 4.467,44 punten en de Nasdaq wist een plus van 0,3 procent op de borden te zetten op 13.813,59 punten. De Dow Jones index daarentegen, moest 0,2 procent terrein prijsgeven op 34.575,53 punten.