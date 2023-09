Europese beurzen verdeeld rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag verdeeld in afwachting van het rentebesluit van de ECB en het commentaar daarbij. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een plus van 0,2 procent op 455,30 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,1 procent naar 15.642,60 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van eveneens 0,1 procent met een stand van 7.227,40 punten. De Britse FTSE steeg 0,7 procent naar 7.579,93 punten. Vandaag gaat de aandacht uit naar het rentebesluit van de ECB. De markt is verdeeld over de vraag of de rente verder omhoog gaat, hoewel ECB-bestuurder Klaas Knot daar afgelopen week wel op hintte. Ondanks de gematigde economische activiteit leiden de oplopende grondstoffenprijzen tot inflatiedruk in de eurozone. In een vooruitblik schreef econoom Carsten Brzeski van ING dat hij nog altijd verwacht dat de ECB donderdagmiddag nog één keer de rente zal verhogen. Maar hij voegde wel toe dat het ditmaal geen eenvoudige opgave was, gezien alle tegenstrijdige cijfers. Analisten van SEB verwachten juist dat de ECB de rentes ongewijzigd laat, maar dat de centrale bank wel een havikachtige boodschap zal afgeven dat het blijft kijken naar macrocijfers, dat meer renteverhogingen mogelijk zijn en dat de rentes voor langere tijd hoog zullen blijven. Vanmiddag is voor de VS de agenda iets voller dan vanochtend, met de wekelijkse steunaanvragen, de producentenprijzen, de detailhandelsverkopen en de bedrijfsvoorraden. Voor de steunaanvragen wordt uitgegaan van 225.000 aanvragen tegen 216.000 een week eerder. Voor de producentenprijzen wordt een stijging op maandbasis verwacht van 0,4 procent tegen 0,3 procent in juli. Voor de detailhandelsverkopen wordt op maandbasis een toename van 0,1 procent verwacht. In juli stegen de verkopen met 0,7 procent. Olie noteerde donderdag hoger. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 0,7 procent in het groen op 89,17 dollar, terwijl voor een november-future Brent 92,48 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 0,7 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0726. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0746 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0730 op de borden.



Bedrijfsnieuws De beurzen van Frankfurt en Parijs lieten donderdag een afwachtende houding onder beleggers zien. In Frankfurt was het aandeel Siemens Energy met een plus van 2,6 procent de grootste stijger. In Parijs verloor Publicis 2,2 procent. In Amsterdam won Exor 5,4 procent. De Italiaanse investeerder, met onder meer een belang van 15 procent in Philips, zag de intrinsieke waarde het afgelopen half jaar stijgen. Ook gaat Exor eigen aandelen inkopen. Degroof Petercam zag ruimte om het koersdoel te verhogen van 96,00 naar 99,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen. De S&P 500 index sloot woensdag 0,1 procent hoger op 4.467,48 punten en de Nasdaq wist een plus van 0,3 procent op de borden te zetten op 13.813,58 punten. De Dow Jones-index daarentegen, moest 0,2 procent terrein prijsgeven op 34.575,53 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.