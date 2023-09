Pet Service doet overname Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Pet Service heeft een overname gedaan van een niet nader genoemde onderneming. Dit maakte de Nederlandse specialist in dierverzorging met een notering in Parijs donderdag bekend. Met de overname breidt Pet Service haar aanbod in producten en diensten in de veterinaire sector verder uit. De transactie zal 8 miljoen euro aan de omzet van Pet Service bijdragen, terwijl het resultaat positief wordt. Er werden verder geen financiële details genoemd. Bron: ABM Financial News

