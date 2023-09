Valuta: euro wacht op ECB Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ECB

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag nog altijd op het niveau waar het al zeker een etmaal bivakkeert in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, dat vanmiddag om 14.15 uur bekend wordt gemaakt, waarna de persconferentie van voorzitter Christine Lagarde duidelijkheid moet geven over het waarom van het besluit en het antwoord op de vraag hoe nu verder te acteren. "De markt houdt nu voor 67 procent rekening met een renteverhoging", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Dat betekent dat de euro bij een verhoging nog enige ruimte heeft om door te stijgen richting de 1,08 dollar. Mocht de ECB niet met een verhoging komen, dan verwachten wij niet al te veel beweging, maar dan zal de verwachting voor een verhoging verschuiven naar de volgende monetaire vergadering", aldus Van der Meer. De ECB domineert de macro-economische agenda donderdag. Vanochtend kwam er vrijwel geen enkel relevant macrocijfer de markt in. Vanmiddag is voor de VS de agenda iets voller met de wekelijkse steunaanvragen, de producentenprijzen, de detailhandelsverkopen en de bedrijfsvoorraden. Voor de steunaanvragen wordt uitgegaan van 225.000 tegen 216.000 een week eerder. Voor de producentenprijzen wordt een stijging op maandbasis verwacht van 0,4 procent tegen 0,3 procent in juli. Voor de detailhandelsverkopen wordt op maandbasis een toename van 0,1 procent verwacht. In juli stegen deze met 0,7 procent. De euro noteerde donderdag vlak op 1,7033 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8896 Britse pond. Het Britse pond noteerde onveranderd op 1,2485 dollar. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.