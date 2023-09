Exor uitblinker in vlakke AEX

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend fractioneel hoger, onder aanvoering van Exor. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,2 procent op 736,25 punten.

Beleggingsadviseurs van Lynx blikten vanochtend terug op het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer van woensdag. De inflatie kwam uit op 3,7 procent, terwijl de verwachting was dat de inflatie 3,6 procent zou bedragen.

"Op zich geen goed nieuws voor de Fed, maar er was ook een positief punt, namelijk dat de kerninflatie daalde naar 4,3 procent", aldus Lynx. In juli was dit nog 4,7 procent.

Het inflatiecijfer zorgde voor een daling van de rentes, zo zag Lynx.

De FedWatch Tool laat zien dat de markt de kans op een pauze in de renteverhoging deze maand door de Fed geschat wordt op 97 procent. Voor het rentebesluit van 1 november 2023 schat de markt de kans op een renteverhoging van 25 basispunten in op 39 procent.

Vandaag gaat de aandacht echter uit naar het rentebesluit van de ECB. De markt is verdeeld over de vraag of de rente verder omhoog gaat, hoewel ECB-bestuurder Klaas Knot daar afgelopen week wel op hintte.

Ondanks de gematigde economische activiteit leiden de oplopende grondstoffenprijzen tot inflatiedruk in de eurozone.

In een vooruitblik schreef econoom Carsten Brzeski van ING dat hij nog altijd verwacht dat de ECB donderdagmiddag nog één keer de rente zal verhogen. Maar hij voegde wel toe dat het ditmaal geen eenvoudige opgave was, gezien alle tegenstrijdige cijfers.

Analisten van SEB verwachten juist dat de ECB de rentes ongewijzigd laat, maar dat de centrale bank wel een havikachtige boodschap zal afgeven dat het blijft kijken naar macrocijfers, dat meer renteverhogingen mogelijk zijn en dat de rentes voor langere tijd hoog zullen blijven.

Naast het rentebesluit zal de aandacht verder uitgaan naar de detailhandelsverkopen in augustus in de VS en de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0733. De olieprijzen stegen met krap een procent tot 89 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won Exor 5,4 procent. De Italiaanse investeerder, met onder meer een belang van 15 procent in Philips, zag de intrinsieke waarde het afgelopen half jaar stijgen. Ook gaat Exor eigen aandelen inkopen. Degroof Petercam zag ruimte om het koersdoel te verhogen van 96,00 naar 99,00 euro bij handhaving van het koopadvies. ABN AMRO won 2,1 procent, terwijl DSM Firmenich 1,3 procent inleverde.

Prosus daalde 0,7 procent, dat is gecorrigeerd voor de wijziging in de kapitaalstructuur die vandaag werd doorgevoerd. Aandeelhouders krijgen nu voor elke 2.179 aandelen Prosus er 1.000 in de plaats, aldus Lynx.

In de AMX won OCI 2,2 procent. OCI wil de productie van groene methanol in de VS verdubbelen naar 400.000 ton per jaar, zo werd vannacht bekendgemaakt. Morgan Stanley verlaagde het koersdoel voor OCI licht. Air France-KLM verloor 2,3 procent.

In de AScX won PostNL 2,6 procent op 2,23 euro, na een koersdoelverhoging van 2,00 naar 2,50 euro door ING, terwijl Azerion juist 1,8 procent prijsgaf. Fastned verloor 1,9 procent.

Onward Medical koerste 7,2 procent hoger na de aankondiging van een samenwerking in de VS.