Inkoopprogramma Exor positief Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het door Exor aangekondigde inkoopprogramma van eigen aandelen is positief om meerdere redenen. Dit stelden analisten van ING donderdag in een rapport. Exor liet vanochtend weten dat het bestuur goedkeuring heeft gegeven voor een inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 1 miljard euro. Tot 750 miljoen euro daarvan zal vandaag als een tender in de markt worden gezet. Exor is bereid hierbij een premie van maximaal 10 procent te betalen. "Een inkoopprogramma tegen zo'n hoge korting is automatisch waarde verhogend“, aldus de analisten, die dan ook een stijging van 2,6 procent van de intrinsieke waarde per aandeel voorzien. Bovendien geeft het een sterk signaal af over de waardering van het aandeel, aldus ING, en laat ook zien dat Exor discipline heeft in het alloceren van kapitaal. Verder verlaagt het inkoopprogramma "significant" het herinvesteringsrisico en de kans op een "overhang" als gevolg van aandeelhouders in de familie die hun aandelen willen verkopen. Al met al noemde ING de aankondiging van het inkoopprogramma daarom positief. ING heeft een koopadvies op Exor met een koersdoel van 107,00 euro. Het aandeel steeg donderdagochtend met 6,1 procent tot 86,50 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.