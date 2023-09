Reuters: waarschuwende woorden van 3M Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) 3M heeft woensdag de markt gewaarschuwd voor zwakte in het elektronicasegment en de consumententak in het lopende en het volgende kwartaal, en een trage groei in 2024. Dit schreef persbureau Reuters naar aanleiding van uitspraken van het concern tijdens een bijeenkomst georganiseerd door Morgan Stanley. 3M stelde volgens Reuters gisteren dat de omzet in het lopende kwartaal tussen de 7 en 8 miljard dollar zal uitkomen, waar de onderneming eerder uitging van 8 miljard dollar. CFO Monish Patolawala sprak van een trager herstel in China dan voorzien. Bij de resultaten over het tweede kwartaal werd de outlook voor 2023 nog naar boven bijgesteld. 3M verhoogde op 25 juli de winstverwachtingen voor dit jaar naar 8,60 tot 9,10 dollar per aandeel. Eerder werd rekening gehouden met een winst per aandeel van 8,50 tot 9,00 dollar. Bloomberg meldde verder dat de CFO tijdens de door Morgan Stanley georganiseerde bijeenkomst ook aangaf dat de afsplitsing van de healthcare divisie wat meer tijd vergt. Het aandeel 3M sloot woensdag in New York 5,7 procent lager. Bron: ABM Financial News

