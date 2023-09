Beursblik: ING verhoogt koersdoel PostNL Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor PostNL verhoogd van 2,00 naar 2,50 euro bij handhaving van het koopadvies. Dit bleek donderdag uit een rapport van de bank. Analist Marc Zwartsenburg wees op de outlookverhoging door PostNL bij de halfjaarcijfers, waardoor de ramingen van ING ook omhoog gingen. De ontwikkelingen rond de pakketvolumes verbeterden in het tweede kwartaal en richting het derde kwartaal, hetgeen terug te zien was in de volumegroei. De verbeterde pakketvolumes, de lagere voorzieningen en de snelle implementatie van kostenbesparingen leidden tot een "significante" verhoging van de outlook door PostNL voor 2023, zo stelde Zwartsenburg. "Die effecten zullen ook na 2023 zichtbaar blijven." Voor 2023 wordt door PostNL nu een genormaliseerde EBIT verwacht van 100 tot 130 miljoen euro, waar eerder werd uitgegaan van 70 tot 100 miljoen euro. ING blijft terughoudend in zijn ramingen, maar is van mening dat er nog wel wat opwaartse potentie is voor het aandeel. De waardering van PostNL noemde Zwartsenburg nog altijd aantrekkelijk. Het aandeel PostNL steeg donderdag met 1,2 procent tot 2,20 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.