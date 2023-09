Degroof Petercam verhoogt koersdoel Exor licht

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor Exor verhoogd van 96,00 naar 99,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Dit bleek donderdag uit een rapport van de bank naar aanleiding van de halfjaarcijfers van de investeerder.

Analist Joren van Aken was verrast door de aankondiging vanochtend van een inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 1 miljard euro, enkele weken nadat CEO John Elkann tegenover de Financial Times nog liet weten dat de groei van de intrinsieke waarde topprioriteit blijft.

De intrinsieke waarde van Exor bedroeg per 30 juni 150,21 euro per aandeel. Dat is meer dan de 140 euro waarop Degroof rekende en een stijging van 23 procent.

Het inkoopprogramma en de opmerkingen van de investeerder dat "de huidige waardering een aantrekkelijke kans biedt om in zichzelf te investeren", tonen aan dat Exor de waardering te laag vindt en de korting te hoog, aldus Van Aken.

De analist had liever gezien dat Exor het bedrag had geïnvesteerd in de portefeuille, die nu nog beperkt gespreid is met de belangen in Stellantis, Ferrari en CNH Industrial die meer dan 75 procent van de portefeuille uitmaken.

De recente instap in Philips noemde Van Aken opmerkelijk, omdat Exor normaal alleen met families of met leiders in nichemarkten in zee gaat. "Exor ziet waarschijnlijk iets in Philips wat anderen niet zien." In een call met Exor later vandaag, hoopt de analist meer inzicht te krijgen in de gedachte achter deze transactie.

Het aandeel steeg donderdagochtend met 5,9 procent tot 86,36 euro.