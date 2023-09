Exor uitblinker in licht hogere AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong 0,2 procent hoger op 736,62 punten, terwijl de Midkap 0,1 procent won. Onder de hoofdaandelen won Exor meer dan vijf procent. De Italiaanse investeerder, met onder meer een belang van 15 procent in Philips, zag de intrinsieke waarde het afgelopen half jaar stijgen. Ook gaat Exor eigen aandelen inkopen. Prosus steeg met ruim een procent en ABN AMRO en RELX wonnen meer dan een half procent. In de AMX won AMG twee procent. Air France-KLM verloor meer dan een procent. In de AScXwon PostNL meer dan een procent, terwijl Azerion juist meer dan drie procent prijs gaf. Onward Medical opende 8,3 procent hoger na de aankondiging van een samenwerking in de VS. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.