Arm voor 51 dollar per aandeel naar de beurs

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Britse chipontwerper Arm beleeft donderdag zijn beursdebuut en de aandelen zijn geprijsd op 51 dollar. Het chipbedrijf in handen van de Japanse investeerder Softbank gaat 95,5 miljoen aandelen uitgeven. Op volledig verwaterde basis zal de waardering zo uitkomen op circa 55 miljard dollar. Hiermee is sprake van de grootste beursgang in 2023. De waardering is wel minder dan de 64 miljard dollar, waarop Arm-eigenaar SoftBank Group het bedrijf onlangs waardeerde toen het een belang opkocht van zijn eigen Vision Fund. De aandelen ARM zullen donderdag verhandelbaar zijn op de Nasdaq onder het symbool ARM. Bron: ABM Financial News

