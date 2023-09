Arcadis sluit vijfjarig contract in Ontario Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis heeft in de Canadese provincie Ontario een vijfjarig contract getekend voor dataverzameling en analytische software. Dit maakte het ingenieursbureau donderdagochtend bekend, zonder financiële details te vermelden. Het contract is, na een uitvoerig biedingsproces, gesloten met Infrastructure Ontario en gaat nog deze maand in. Arcadis werkt onder dit contract samen met Conectado Solutions. Bron: ABM Financial News

