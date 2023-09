Citi haalt KPN van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) Citi heeft het advies voor KPN verlaagd van Kopen naar Neutraal, terwijl het koersdoel van 3,70 naar 3,55 euro ging. Dit blijkt uit een rapport van de Amerikaanse bank. De neerwaartse aanpassing van het advies en koersdoel is volgens analisten van de bank vooral een "tactisch besluit" geweest, omdat zij de voorkeur hebben voor andere namen in de telecomsector. "KPN is vanaf het begin duidelijk geweest over de uitdagingen in 2023 en het voorziene herstel in de tweede jaarhelft, die dan ook niet als een verrassing zal komen", aldus de analisten. Citi is van mening dat de fusie tussen Orange en Masmovil een aanjager kan zijn voor de waardering van de telecommarkt als de fusie wordt goedgekeurd. Indien deze fusie niet doorgaat, dan zijn de neerwaartse risico's evenwel beperkt volgens Citi. Citi paste de taxaties voor KPN licht aan en houdt rekening met hogere leasekosten en operationele kosten, waardoor de taxaties voor de EBITDA na leases en de vrije kasstroom met respectievelijk 1 en 3,5 procent omlaaggingen. De analisten vinden dat de fundamenten voor de middellange termijn "solide" blijven. Het aandeel KPN sloot woensdag op 3,23 euro. Bron: ABM Financial News

