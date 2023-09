Europese beurzen openen vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een vlakke opening tegemoet, in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank.

IG voorziet een openingswinst van 36 punten voor de Duitse DAX en een min van 1 punt voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 12 punten hoger te openen.

De Europese beurzen zijn woensdag opnieuw lager gesloten, na per saldo weinig verrassende inflatiecijfers uit de VS.

De brede STOXX Europe 600 index sloot met een min van 0,3 procent op 453,94 punten. De Duitse DAX daalde 0,4 procent naar 15.654,03 punten. De Franse CAC 40 verloor 0,4 procent tot 7.222,57 punten. De Britse FTSE sloot nagenoeg onveranderd op 7525,99 punten.

De aandacht ging woensdag vooral uit naar de Amerikaanse inflatiecijfers die in augustus iets sterker waren gestegen dan verwacht. De Amerikaanse inflatie steeg in augustus van 3,2 naar 3,7 procent, terwijl de kerninflatie conform de verwachting afzwakte van 4,7 naar 4,3 procent.

De derivatenmarkten laten zien dat handelaren over het algemeen verwachten dat de Fed volgende week de rente stabiel houdt op 5,25 tot 5,50 procent. De FedWatch-tool van CME laat zien dat de markt de kans op een renteverhoging bij de eerstvolgende monetaire beleidsvergadering momenteel inschat op slechts 3 procent. Vanochtend was dat nog 7 procent.

De Europese industrie produceerde in juli 1,1 procent minder dan een maand eerder, toen de productie nog 0,4 procent op maandbasis opliep. Op jaarbasis daalde productie met 2,2 procent tegen een afname met 1,1 procent in juni. Verder werd vandaag bekend dat de Britse industrie in juli minder produceerde, maar de afname van 0,7 procent op maandbasis bleek minder sterk dan de voorziene daling met 0,9 procent.

Olie noteerde woensdag hoger, ondanks de hogere olievoorraden in de VS. Die bleken afgelopen week enigszins onverwacht gestegen met bijna 4 miljoen vaten. Voor een vat Brentolie werd rond de sluiting van Europa 92,30 dollar betaald en weet daarmee vooralsnog de positieve prijsreeks sinds begin deze maand voort te zetten.

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0733. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0743 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0700 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Inditex heeft over de eerste zes maanden van het gebroken boekjaar 2023 meer omzet en een hogere winst geboekt. Desondanks sloot het aandeel fractioneel lager.

Verder waren vandaag in verschillende landen de verzekeraars in trek. In Amsterdam kon ASR 1,7 procent bijschrijven, in Brussel sloot Ageas 0,5 procent hoger, in Parijs won AXA 1,6 procent en in Frankfurt was er een bescheiden winst voor Allianz.

In Frankfurt werd de lijst aangevoerd door MTU Aero en Deutsche Bank, die beiden bijna 3 procent hoger sloten. Bayer beleefde een mindere dag en verloor 4,6 procent.

In Parijs ging Renault aan kop en sloot ruim 2 procent hoger, Alstom daarentegen sloot de gelederen met een verlies van bijna 4 procent.

AMERIKAANSE AANDELEN

Donderdag gaan de Amerikaanse beurzen een groene opening tegemoet, na woensdag enigszins verdeeld te zijn gesloten, nadat de indices een groot gedeelte van de dag in het groen hadden gehandeld.

De focus lag gisteren vooral op het Amerikaanse inflatierapport. “De inflatie voor diensten, exclusief huisvesting, kwam in augustus op maandbasis uit op 0,5 procent tegenover 0,2 procent in juli. "Dat is het punt in de kerninflatie waar de Fed naar kijkt”, aldus Philip Marey, marktanalist bij Rabobank, woensdag tegen ABM Financial News.

“Het rapport is niet voldoende om de Fed ongerust te maken, maar wel om de centrale bank alert te houden voor de monetaire vergaderingen volgende week”, zei Marey.

Op jaarbasis stegen de prijzen met 3,7 procent tegen 3,2 procent in juli. Hiervoor was door economen 3,6 procent voorzien. De kerninflatie kwam uit op 4,3 procent, ten opzichte van de 4,7 procent een maand eerder. Economen rekenden ook op een daling naar 4,3 procent.

De olieprijzen zijn woensdag fractioneel lager gesloten, na eerder een hoogtepunt in tien maanden te hebben bereikt. Dit nadat de Amerikaanse voorraden ruwe olie enigszins verrassend waren gestegen.

De Amerikaanse voorraden ruwe olie stegen vorige week met 4 miljoen vaten, terwijl in een opiniepeiling van Reuters op een daling van 1,9 miljoen vaten werd gerekend. De prijs van een vat WTI-olie sloot 0,4 procent lager op 88,52 dollar.

De euro/dollar kwam gedurende de dag nauwelijks van zijn plaats en noteerde op 1,0730. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0743 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0700 op de borden.

Bedrijfsnieuws

De Britse chipontwerper Arm bereidt zich voor om zijn aandelen te prijzen op 52 dollar per stuk, dat melden bronnen die bekend zijn met de zaak.

Bij een prijs per aandeel van 52 dollar zou Arm op volledig verwaterde basis gewaardeerd worden op 55,5 miljard dollar. Dat is minder dan de 64 miljard dollar, waarop Arm-eigenaar SoftBank Group het bedrijf onlangs waardeerde toen het een belang opkocht van zijn eigen Vision Fund.

Arm-aandelen zullen donderdag beginnen met handelen op de Nasdaq onder het symbool ARM.

Het Amerikaanse industriële conglomeraat 3M Co waarschuwde woensdag voor "een langzame groeiomgeving" in 2024 en voorspelde zwakte in de elektronica- en consumentensegmenten voor het huidige en volgende kwartaal. De aandelen sloten bijna 6 procent lager.

American Airlines heeft de winstverwachtingen voor het lopende derde kwartaal neerwaarts bijgesteld. Als reden voor de verlaging noemde American Airlines de hogere brandstofprijzen en kosten gerelateerd aan nieuwe arbeidsovereenkomsten. Het aandeel noteerde 5,7 procent lager.

Apple sloot 1,2 procent lager nadat woensdag bekend werd dat de Franse toezichthouder Apple sommeerde om iPhone 12 toestellen van de markt te halen vanwege de sterke elektromagnetische straling. Daarentegen maakte de Chinese regering bekend dat het gebruik van iPhones en buitenlandse smartphones niet wordt verboden. Dit na eerdere berichten dat het land zijn ambtenaren ontmoedigde de Amerikaanse smartphones te gebruiken.

De aandelen van Citigroup stegen met 1,7 procent nadat CEO Jane Fraser woensdag een bedrijfsreorganisatie aankondigde. Door deze stap wordt Citigroup in vijf hoofddivisies verdeeld, waardoor het bedrijf zijn twee hoofddivisies kwijtraakt die zich richten op consumenten en grote institutionele klanten.

Rocket Pharmaceuticals wist ongeveer 39 procent koerswinst te boeken. Het bedrijf zegt op één lijn te zitten met toezichthouder FDA over zijn mondiale fase 2-onderzoek naar de behandeling van de ziekte van Danon, een fatale hartaandoening.

Ford en General Motors wisten 1,7 en 0,6 procent bij te schrijven, nadat gesprekken met vakbond United Auto Workers werden voortgezet. De huidige collectieve arbeidsovereenkomsten eindigen donderdag en UAW heeft de afgelopen dagen zijn looneisen ingebonden.

AZIË

De Aziatische beurzen koersten donderdagochtend vlak.

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0747. De euro/dollar noteerde woensdagavond op 1,0730.

