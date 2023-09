Update: Arm voor 51 dollar per aandeel naar de beurs

(ABM FN-Dow Jones) De Britse chipontwerper Arm beleeft donderdag zijn beursdebuut en de aandelen zijn geprijsd op 51 dollar.

Het chipbedrijf in handen van de Japanse investeerder Softbank gaat 95,5 miljoen aandelen uitgeven. Op volledig verwaterde basis zal de waardering zo uitkomen op circa 55 miljard dollar. Hiermee is sprake van de grootste beursgang in 2023.

De waardering is wel minder dan de 64 miljard dollar, waarop Arm-eigenaar SoftBank Group het bedrijf onlangs waardeerde toen het een belang opkocht van zijn eigen Vision Fund.

De aandelen ARM zullen donderdag verhandelbaar zijn op de Nasdaq onder het symbool ARM.

De prijsstelling en de handel van Arm zullen nauwlettend in de gaten worden gehouden voor signalen over de gezondheid van de markt voor nieuwe emissies, die sinds vorig jaar in een dip zit.

Investeerders in het bedrijf zijn ervan overtuigd dat Arm in staat zal zijn om meer omzet te genereren bij zijn huidige klanten en zich op nieuwe markten te wagen. De circuits van het bedrijf zitten in meer dan 99 procent van de smartphones, maar het bedrijf probeert door te dringen in gebieden waar het minder dominant is, zoals computernetwerken, cloudcomputing en de auto-industrie.

Het bedrijf probeert ook in te spelen op de explosieve belangstelling voor kunstmatige intelligentie en taalgeneratiesystemen zoals OpenAI's ChatGPT. AI-systemen vereisen grote hoeveelheden rekenkracht om te creëren en in te zetten, wat chipmakers en leveranciers zoals Arm een enorme nieuwe markt biedt om aan te boren.

Aandelen in Nvidia, de chipmaker die flink profiteert van de AI-hausse, zijn dit jaar meer dan verdrievoudigd, waardoor de waarde van het bedrijf de 1 biljoen dollar is gepasseerd. Nvidia verwerkt de circuitontwerpen van Arm in een aantal van zijn toekomstige chips.

