De olieprijzen doen een klein stapje terug Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn woensdag fractioneel lager gesloten, na eerder een hoogtepunt in tien maanden te hebben bereikt. Dit nadat de Amerikaanse voorraden ruwe olie enigszins verrassend waren gestegen. Een oktober future West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,4 procent lager op 88,52 dollar op de New York Mercantile Exchange. De prijzen daalden woensdagmiddag toen bleek dat de Amerikaanse voorraden ruwe olie, benzine en destillaten vorige week waren gestegen. De Amerikaanse voorraden ruwe olie stegen vorige week met 4 miljoen vaten, terwijl in een opiniepeiling van Reuters op een daling van 1,9 miljoen vaten werd gerekend. Ondanks de lichte daling van woensdag, verwachten de analisten van Stratas Advisors dat de prijzen in een opwaartse trend zullen blijven. “De recente ontwikkelingen op de oliemarkt komen overeen met onze verwachting dat de OPEC+ proactief zou zijn in het aanpassen van het aanbod als dat nodig is om teleurstellend economisch nieuws en een negatief handelssentiment tegen te gaan”, aldus Stratas Advisors in een notitie. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.