Wall Street houdt openingswinst vast Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag hoger met nog een paar uur handel te gaan, na per saldo weinig verrassende inflatiecijfers uit de VS. De S&P 500 steeg 0,3 procent tot 4.474,77 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent op 34.683,65 punten en de Nasdaq noteerde 0,6 procent hoger op 13.862,01 punten. De focus lag vandaag vooral op het Amerikaanse inflatierapport. “De inflatie voor diensten, exclusief huisvesting, kwam in augustus op maandbasis uit op 0,5 procent tegenover 0,2 procent in juli. "Dat is het punt in de kerninflatie waar de Fed naar kijkt”, aldus Philip Marey, marktanalist bij Rabobank, woensdag tegen ABM Financial News. “Het rapport is niet voldoende om de Fed ongerust te maken, maar wel om de centrale bank alert te houden voor de monetaire vergaderingen volgende week”, zei Marey. Op jaarbasis stegen de prijzen met 3,7 procent tegen 3,2 procent in juli. Hiervoor was door economen 3,6 procent voorzien. De kerninflatie kwam uit op 4,3 procent, ten opzichte van de 4,7 procent een maand eerder. Economen rekenden ook op een daling naar 4,3 procent. De olieprijzen daalden licht na bekendmaking van de voorraadcijfers in de VS. Die bleken afgelopen week enigszins onverwacht gestegen te zijn met bijna 4 miljoen vaten. De prijs van een vat WTI olie daalde 0,3 procent tot 88.57 dollar per vat. De euro/dollar kwam nauwelijks van zijn plaats en noteerde op 1,0741. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0743 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0700 op de borden. Bedrijfsnieuws American Airlines heeft de winstverwachtingen voor het lopende derde kwartaal neerwaarts bijgesteld. Als reden voor de verlaging noemde American Airlines de hogere brandstofprijzen en kosten gerelateerd aan nieuwe arbeidsovereenkomsten. Het aandeel noteerde ruim 5 procent lager. Apple noteerde 0,5 procent lager nadat woensdag bekend werd dat de Franse toezichthouder Apple sommeerde om iPhone 12 toestellen van de markt te halen vanwege de sterke elektromagnetische straling. Daarentegen maakte de Chinese regering bekend dat het gebruik van iPhones en buitenlandse smartphones niet wordt verboden. Dit na eerdere berichten dat het land zijn ambtenaren ontmoedigde de Amerikaanse smartphones te gebruiken. De aandelen van Citigroup stegen met 2 procent nadat CEO Jane Fraser woensdag een bedrijfsreorganisatie aankondigde. Door deze stap wordt Citigroup in vijf hoofddivisies verdeeld, waardoor het bedrijf zijn twee hoofddivisies kwijtraakt die zich richten op consumenten en grote institutionele klanten. Rocket Pharmaceuticals steeg 36 procent. Het bedrijf zegt op één lijn te zitten met toezichthouder FDA over zijn mondiale fase 2-onderzoek naar de behandeling van de ziekte van Danon, een fatale hartaandoening. Ford en General Motors wisten beide ruim 2 procent bij te schrijven, nadat gesprekken met vakbond United Auto Workers werden voortgezet. De huidige collectieve arbeidsovereenkomsten eindigen donderdag en UAW heeft de afgelopen dagen zijn looneisen ingebonden. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.