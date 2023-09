Europese beurzen opnieuw lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag opnieuw lager gesloten, na per saldo weinig verrassende inflatiecijfers uit de VS en een verder oplopende olieprijs.

De brede STOXX Europe 600 index sloot met een min van 0,3 procent op 453,94 punten. De Duitse DAX daalde 0,4 procent naar 15.654,03 punten. De Franse CAC 40 verloor 0,4 procent tot 7.222,57 punten. De Britse FTSE sloot nagenoeg onveranderd op 7525,99 punten.

De aandacht ging vandaag vooral uit naar de Amerikaanse inflatiecijfers die in augustus iets sterker waren gestegen dan verwacht. De Amerikaanse inflatie steeg in augustus van 3,2 naar 3,7 procent, terwijl de kerninflatie conform de verwachting afzwakte van 4,7 naar 4,3 procent.

De derivatenmarkten laten zien dat handelaren over het algemeen verwachten dat de Fed volgende week de rente stabiel houdt op 5,25 tot 5,50 procent. De FedWatch-tool van CME laat zien dat de markt de kans op een renteverhoging bij de eerstvolgende monetaire beleidsvergadering momenteel inschat op slechts 3 procent. Vanochtend was dat nog 7 procent.

De Europese industrie produceerde in juli 1,1 procent minder dan een maand eerder, toen de productie nog 0,4 procent op maandbasis opliep. Op jaarbasis daalde productie met 2,2 procent tegen een afname met 1,1 procent in juni. Verder werd vandaag bekend dat de Britse industrie in juli minder produceerde, maar de afname van 0,7 procent op maandbasis bleek minder sterk dan de voorziene daling met 0,9 procent.

Olie noteerde woensdag hoger, ondanks de hogere olievoorraden in de VS. Die bleken afgelopen week enigszins onverwacht gestegen met bijna 4 miljoen vaten. Voor een vat Brentolie werd rond de sluiting van Europa 92,30 dollar betaald en weet daarmee vooralsnog de positieve prijsreeks sinds begin deze maand voort te zetten.

De euro/dollar noteerde op 1,0733. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0743 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0700 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Inditex heeft over de eerste zes maanden van het gebroken boekjaar 2023 meer omzet en een hogere winst geboekt. Desondanks sloot het aandeel fractioneel lager.

Verder waren vandaag in verschillende landen de verzekeraars in trek. In Amsterdam kon ASR 1,7 procent bijschrijven, in Brussel sloot Ageas 0,5 procent hoger, in Parijs won AXA 1,6 procent en in Frankfurt was er een bescheiden winst voor Allianz.

In Frankfurt werd de lijst aangevoerd door MTU Aero en Deutsche Bank, die beiden bijna 3 procent hoger sloten. Bayer beleefde een mindere dag en verloor 4,6 procent.

In Parijs ging Renault aan kop en sloot ruim 2 procent hoger, Alstom daarentegen sloot de gelederen met een verlies van bijna 4 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden rond sluitingstijd in Europa licht hoger. De S&P500-index steeg 0,3 procent tot 4.476,38, technologie-index Nasdaq won 0,5 procent en de Dow Jones-index steeg 0,2 procent.