Bestuurders Envipco vergroten belangen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Twee bestuurders van Envipco hebben hun belangen in het bedrijf vergroot door aandelen te kopen. Dat maakte de fabrikant van recyclingmachines woensdag bekend in een melding aan beursbedrijf Euronext. CEO Simon Bolton kocht op 11 september 12.000 stukken voor 2,50 euro per stuk en heeft nu 112.074 aandelen. Robert Lincoln, voorzitter en COO Environmental Product Cooperation, kocht op 7 en 8 september in totaal 5.000 aandelen, deels voor 2,68 euro en deels voor 2,75 euro per stuk. Hij bezit nu in totaal 1,722.440 aandelen in Envipco. Bron: ABM Financial News

