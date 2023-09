Beursblik:Deutsche Bank verhoogt koersdoel Universal Music Group Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft woensdag het koersdoel voor Universal Music Group verhoogd van 26,00 euro naar 28,00 euro, bij handhaving van het koopadvies. Dit bleek uit een rapport van de Duitse zakenbank. Analist Silvia Cuneo wees erop dat alle grote muziekstreamingspelers de afgelopen 12 tot 18 maanden prijsverhogingen hebben aangekondigd voor hun abonnementen. Die hogere prijzen gecombineerd met de aanhoudende groei van het aantal abonnees zou in 2024 opnieuw een jaar van dubbelcijferige omzetgroei uit abonnementen voor UMG moeten opleveren, aldus Cuneo. Ten slotte verwacht de analist dat er bovenop nieuwe modellen voor het genereren van inkomsten via streaming, nog verdere ruimte is om de prijzen te verhogen. Dit zou op de middellange termijn een positieve aanjager voor de aandelen kunnen zijn, aldus Cuneo. Het aandeel UMG noteerde woensdagmiddag 0,2 procent hoger op 23,54 euro. Bron: ABM Financial News

