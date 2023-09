Beursblik: JPMorgan positief over vooruitzichten Shell Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De vooruitzichten voor het aandeel Shell blijven goed. Dit schrijft JPMorgan in een rapport. De analisten van de zakenbank zijn te spreken over de recente beleggersdag van de energiereus en oordelen positief over de verhouding tussen risico en rendement. Die verhouding is volgens hen zelfs de beste in de sector. JPMorgan houdt rekening met een nettowinst van 13,4 miljard dollar in de tweede helft van 2023 en dat is 6 procent boven de huidige marktverwachting. Dat biedt volgens de analisten perspectief op een hogere waardering van het aandeel. Bij een olieprijs van 75 dollar per vat, zou Shell in 2024 en in 2025 een rendement op de vrije kasstroom moeten kunnen realiseren van 14 procent, vindt de bank. Het aandeel Shell noteerde woensdagmiddag nagenoeg vlak op 29,78 euro. Bron: ABM Financial News

