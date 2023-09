Video: Van Lanschot Kempen blijft negatief over aandelen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers moeten voorzichtig blijven met aandelen, vooral Amerikaanse. Dit zegt beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen voor de camera van ABM Financial News op Beursplein 5. Klik hier voor: Van Lanschot Kempen blijft negatief over aandelen De beurzen beleven een lastige periode, ondanks dat het allemaal net goed lijkt te komen, onder meer met een zachte landing van de Amerikaanse economie, een dalende inflatie en centrale banken die aan het einde van hun renteverhogingscyclus komen. "Toch zijn er zorgen over de groei", aldus Van Leenders. Zo heeft bijvoorbeeld China het moeilijk en zijn de problemen in de vastgoedsector daar niet zomaar opgelost. En de Amerikaanse groei geeft een vertekend beeld, aldus Van Leenders. Barbenheimer, ofwel de films Barbie en Oppenheimer, maar ook de concerten van Taylor Swift en Beyonce, "zijn zulke grote evenementen, dat dat waarschijnlijk een derde van de consumptiegroei in de VS heeft geholpen". En ondertussen neemt het consumentenvertrouwen af, signaleert de beleggingsstrateeg van Van Lanschot Kempen. En hoewel de inflatie daalt, is dat nog onvoldoende voor de centrale banken om de rente te verlagen. Tot slot zien analisten voor 2024 en daarna flinke winstgroei bij bedrijven, 13 procent winstgroei in de VS volgend jaar en in Europa ook 7 à 8 procent. "Dat vinden wij te optimistisch", aldus Van Leenders. "Wij hebben een negatief beeld over aandelen. En meer in de VS dan in Europa." Dat laatste heeft te maken met de waarderingen, die in Amerika hoger zijn dan in Europa. Bron: ABM Financial News

