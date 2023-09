Vlakke opening voor Wall Street in zicht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een vlakke opening tegemoet na het Amerikaanse inflatiecijfer van augustus, dat vrijwel overeenkwam met de voorspellingen. Futures op de S&P 500 index noteren een half uur voor de openingsbel vrijwel ongewijzigd. De Amerikaanse inflatie steeg in augustus iets sterker dan verwacht, van 3,2 naar 3,7 procent, terwijl de kerninflatie conform de verwachting afzwakte van 4,7 naar 4,3 procent. Voorafgaande aan het cijfer verwachtten weinig beleggers dat het inflatierapport het beeld zou wijzigen voor de vergadering van de Federal Reserve deze maand, maar toch werden grote transacties even in de wacht gezet totdat hier zekerheid over was. De derivatenmarkten laten zien dat handelaren over het algemeen verwachten dat de centrale bank de rente stabiel houdt op 5,25 tot 5,50 procent. De FedWatch-tool van CME laat zien dat de markt de kans op een renteverhoging bij de eerstvolgende monetaire beleidsvergadering momenteel inschat op slechts 7 procent. Ook interessant is de prijs waarvoor het Britse Arm naar de beurs gaat. De waardering van de chipontwerper wordt geschat op 55 miljard dollar. Volgens Bloomberg is de beursgang van Arm inmiddels al meer dan 10 keer overtekend. De olieprijs steeg, na een rapport van brancheorganisatie IEA, dat stelde dat de handhaving van de productiebeperkingen door Saoedi-Arabië en Rusland waarschijnlijk zullen leiden tot een fors tekort op de oliemarkt in het vierde kwartaal, en hogere benzineprijzen. De oktober-future voor een vat West Texas Intermediate steeg 0,4 procent tot 89,23 dollar. Brent-olie werd 0,3 procent duurder op 92,32 dollar. Bedrijfsnieuws Apple stond 0,5 procent hoger in de handel voorbeurs. Dinsdag daalde het aandeel 1,7 procent na de presentatie van de nieuwe iPhone-modellen. De Chinese regering heeft laten weten het gebruik van iPhones en buitenlandse smartphones niet te verbieden, na berichten dat het land zijn ambtenaren ontmoedigde de Amerikaanse smartphones te gebruiken. Dit zorgde voor druk op de koers van Apple. Woensdag sommeerde een Franse toezichthouder Apple om iPhone 12 toestellen van de markt te halen vanwege de sterke elektromagnetische straling. De Amerikaanse notering van het Britse oliebedrijf BP steeg 2 procent in de handel voorbeurs. CEO Bernard Looney trad terug na een onderzoek naar persoonlijke relaties met collega's. Looney was een voorvechter van de transitie naar schone energie bij het fossiele-energiebedrijf. Ford en General Motors stonden licht hoger voorbeurs, nadat gesprekken met vakbond United Auto Workers werden voortgezet. De huidige collectieve arbeidsovereenkomsten eindigen donderdag en UAW heeft de afgelopen dagen zijn looneisen ingebonden. Oracle stond voorbeurs licht lager. Dinsdag ging het aandeel met 13 procent onderuit na cijfers. Rocket Pharmaceuticals steeg 34 procent. Het bedrijf zegt op één lijn te zitten met toezichthouder FDA over zijn mondiale fase 2-onderzoek naar de behandeling van de ziekte van Danon, een fatale hartaandoening. De Amerikaanse certificaten van Chinese autofabrikanten Nio, XPeng en Li Auto daalde met 2 tot 3 procent in de elektronische handel voorbeurs, nadat de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen aankondigde dat er een onderzoek zal worden ingesteld naar subsidies voor Chinese autofabrikanten. Slotstanden Wall Street sloot dinsdag lager. De S&P500 index sloot 0,6 procent lager op 4.461,90 punten en technologie-index Nasdaq daalde 1,0 procent tot 13.773,61 punten. De Dow Jones-index sloot vrijwel vlak op 34.645,99 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.