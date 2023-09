Beursblik: delen van inflatierapport VS net iets minder sterk dan verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Het Amerikaanse inflatierapport over augustus was op sommige punten net iets minder goed dan verwacht, terwijl de inflatie op maandbasis bij de diensten, exclusief huisvesting, nog altijd een zorgpunt is. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank in reactie op de inflatiecijfers, woensdag tegen ABM Finacial News.

"De inflatie voor diensten, exclusief huisvesting, kwam in augustus op maandbasis uit op 0,5 procent tegen 0,2 procent in juli. Dat is het punt in de kerninflatie waar de Fed naar kijkt. Het rapport is niet voldoende om de Fed ongerust te maken, maar wel om de centrale bank alert te houden voor de monetaire vergaderingen na volgende week. Marey denkt niet dat de Fed volgende week in actie komt.

De consumentenprijzen in de Verenigde Staten stegen op maandbasis met 0,6 procent, tegen 0,2 procent een maand eerder. Dat was conform verwachting. De kerninflatie kwam op maandbasis uit op 0,3 procent tegen 0,2 procent een maand eerder. Hiervoor was 0,2 procent verwacht. De inflatie op jaarbasis van 3,7 procent lag 10 basispunten boven de prognose.

De euro noteerde woensdag 0,2 procent lager op 1,0735 euro.