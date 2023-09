Franse waakhond wil iPhone 12 van de markt halen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Apple

(ABM FN-Dow Jones) De Franse toezichthouder ANFR wil dat Apple de iPhone 12 van de Franse markt haalt, vanwege de blootstelling aan hoge niveaus van elektromagnetische straling. Dit liet ANFR weten.



Dinsdag heeft de toezichthouder Apple in kennis gesteld en gesommeerd om zo snel mogelijk maatregelen te nemen voor de iPhone 12-toestellen die al in omloop zijn. Mochten de ingrepen van Apple niet werken dan zal het bedrijf de opdracht krijgen om de toestellen terug te roepen. Apple weerlegde de bezwaren en stelde dat de iPhone 12 aan alle Franse eisen en regels voldoet, zo meldde persbureau AP. Bron: ABM Financial News

