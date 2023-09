American Airlines verlaagt outlook derde kwartaal Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) American Airlines heeft de winstverwachtingen voor het lopende derde kwartaal neerwaarts bijgesteld. Dit maakte de luchtvaartmaatschappij woensdag bekend. Als reden voor de verlaging noemde American Airlines de hogere brandstofprijzen en kosten gerelateerd aan nieuwe arbeidsovereenkomsten. De luchtvaartmaatschappij mikt voor het derde kwartaal nu op een aangepaste winst per aandeel van 0,20 tot 0,30 dollar, waar eerder nog werd gemikt op 0,85 tot 0,95 dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met 0,69 dollar. De nieuwe arbeidsovereenkomst met de pilotenvakbond leidde tot 230 miljoen dollar aan kosten, wat een negatieve impact heeft op de outlook voor de winst per aandeel van 0,23 dollar. De rest van de verlaging heeft te maken met de hogere brandstofprijzen. American Airlines houdt rekening met een gemiddelde brandstofprijs per gallon van 2,90 tot 3,00 dollar tegen een eerdere verwachting van 2,55 tot 2,65 dollar. Het aandeel American Airlines lijkt woensdag drie procent lager te gaan openen. Bron: ABM Financial News

