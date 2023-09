IEA voorziet fors tekort op oliemarkt na Saoedische beperking

(ABM FN-Dow Jones) De beslissing van Saoedi-Arabië om de beperking van de olieproductie tot het einde van het jaar te handhaven, zal waarschijnlijk leiden tot een aanzienlijk tekort aan olie in de rest van het jaar en hogere benzineprijzen. Dit stelt brancheorganisatie IEA woensdag in een rapport.

In zijn maandelijkse rapport meldde het Internationaal Energieagentschap dat de productieverlagingen door Saoedi-Arabië en andere leden van OPEC ertoe hebben geleid dat er sinds januari 2,5 miljoen vaten per dag van de markt zijn gehaald. Dit werd grotendeels goedgemaakt doordat de Verenigde Staten en Brazilië op recordniveau olie produceerden, waardoor de aanvoer uit niet-OPEC-landen met 1,9 miljoen vaten per dag toenam.

Nu de Saoedische productie en de olie-export uit Rusland tot eind dit jaar verlaagd blijven, zal de markt waarschijnlijk een aanzienlijk tekort van 1,1 miljoen vaten per dag hebben in het vierde kwartaal, stelde IEA woensdag. Als de productieverlagingen in 2024 ongedaan worden gemaakt, kan er weer een overschot in de markt ontstaan, maar door de lage mondiale olievoorraden kan de oliemarkt dan nog volatiel blijven, volgens de Parijse organisatie.

"De Saoedisch-Russische alliantie stelt de oliemarkten voor een grote uitdaging", aldus de IEA. De verlaging van de aanvoer door de twee landen, met ongeveer 1,3 miljoen vaten per dag, heeft de prijzen omhoog gejaagd, waardoor Brent-olie nu meer dan 90 dollar kost, de hoogste prijs in tien maanden tijd.

Intussen ziet IEA de vraag naar olie dit jaar verder groeien met 2,2 miljoen vaten per dag tot gemiddeld 101,8 miljoen vaten per dag. Dat zal volgend jaar waarschijnlijk afzwakken tot een groei van 1 miljoen vaten per dag en een totale vraag van 102,8 miljoen vaten per dag. Die tragere groei wordt verwacht vanwege een zwakker herstel van de coronacrisis in China en het toenemende gebruik van elektrische auto's.

De wereldwijde olievoorraad is dit jaar gedaald met 76 miljoen vaten en stond in augustus op het laagste niveau in 13 maanden. De IEA voorspelt dat de olievoorraden volgend jaar op "ongemakkelijk lage niveaus" zullen staan, wat kan leiden tot hernieuwde volatiliteit, "die evenmin in het belang van producenten als van consumenten is in dit fragiele economische klimaat."

De productieverlagingen hebben de prijs voor Russische Oeral-olie tot boven 75 dollar opgestuwd. Hierdoor kijken kopers in India nu naar andere bronnen. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne was India een van de voornaamste kopers van Russische olie, maar van de 1,8 miljoen vaten per dag in april en mei was in augustus nog maar 1,5 miljoen vaten per dag aan Russische olie-export naar India over.

De prijs voor Oeral-olie was tot en met augustus gemiddeld 70 dollar, wat 10 dollar meer is dan het prijsplafond dat de G7 vorig jaar instelde om de Russische olie-inkomsten te beperken. Begin september was de prijs gestegen tot 75 dollar.