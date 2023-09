Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag lager in afwachting van het Amerikaanse inflatierapport over augustus, dat vanmiddag verschijnt.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een verlies van 0,6 procent op 452,70 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,5 procent naar 15.630,70 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,5 procent met een stand van 7.214,42 punten. De Britse FTSE daalde 0,2 procent naar 7514,09 punten.

"De inflatiedata blijven het belangrijkste richtpunt, om de simpele reden dat als de inflatie niet blijft dalen, de markten een meer havikachtige Fed moeten inprijzen", aldus analisten van Sevens Report Research. "En dat betekent meer tegenwind voor aandelen."

"Voor centrale banken is het lastig om deze 'energie-inflatie' te beteugelen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "De prijs van olie krijg je namelijk niet direct omlaag door de rente te verhogen."

Bank of America verwacht verdere prijsdalingen in een aantal sectoren in de VS, waaronder recreatie, onderwijs en communicatie, gezien de aanhoudende verbetering van de toeleveringsketens. Anderzijds verwacht de bank dat de voedselprijzen voor de tweede maand op rij zullen zijn gestegen.

Met het inflatierapport op komst verwachten de financiële markten nog steeds dat de Amerikaanse centrale bank haar cyclus van renteverhogingen zal onderbreken tijdens haar bijeenkomst van 20 september. Volgens de FedWatch-tool van CME wordt de kans op een handhaving van de rente ingeschat op 93 procent.

De verwachting voor de inflatie van de VS in augustus ligt op 0,6 procent op maandbasis tegen 0,2 procent in juli, en 3,6 procent op jaarbasis tegen 3,2 procent een maand eerder. De kerninflatie komt naar verwachting uit op 0,2 procent op maandbasis en 4,3 procent op jaarbasis tegen respectievelijk 0,2 procent en 4,7 procent in juli.

De Britse industrie produceerde in juli minder, maar de afname van 0,7 procent op maandbasis bleek minder sterk dan de voorziene daling met 0,9 procent.

De Europese industrie produceerde in juli 1,1 procent minder dan een maand eerder, toen de productie nog 0,4 procent op maandbasis opliep. Op jaarbasis daalde productie met 2,2 procent tegen een afname met 1,1 procent in juni.

In de tweede helft van de middag volgen dan nog de wekelijkse olievoorraden.

Olie noteerde woensdag hoger. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 0,6 procent in het groen op 89,36 dollar, terwijl voor een november-future Brent 92,55 dollar werd betaald, een stijging van 0,5 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0733. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0743 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,07 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Inditex heeft over de eerste zes maanden van het gebroken boekjaar 2023 meer omzet en een hogere winst geboekt. Het aandeel noteerde 3,9 procent lager.

Op de beurs van Parijs was het aandeel Alstom met een verlies van 4 procent de sterkste daler. Bij de hoofdaandelen in Frankfurt was dat Sartorius met een verlies van 4,9 procent. Winst was er in Parijs voor Renault, dat 2,4 procent won. In Frankfurt was het aandeel Commerzbank de sterkste stijger met een winst van 2 procent.

In Amsterdam stonden de halfgeleiders onder druk. ASML, ASMI en Besi verloren tot 1,2 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een licht lagere tot vlakke opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het rood.

De S&P500 index sloot dinsdag 0,6 procent lager op 4.461,90 punten en technologie-index Nasdaq daalde 1,0 procent tot 13.773,61 punten. De Dow Jones-index sloot vrijwel vlak op 34.645,99 punten.