Valuta: valutamarkt wacht op Amerikaanse inflatiedata

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag rond de 1,0740 dollar in afwachting van de Amerikaanse inflatiedata over augustus, die later vanmiddag worden verwacht.

"Mochten de inflatiecijfers hoger uitvallen dan verwacht, dan gaat de euro ten opzichte van de dollar naar beneden", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Na vandaag is alle aandacht gericht op het rentebesluit van de ECB, dat morgen valt. Wij denken dat de ECB de rente ongemoeid laat, maar er is wel een risico dat de centrale bank de rentes bij een volgende vergadering verhoogt." Het accent ligt morgen op de persconferentie, aldus Mevissen.

De verwachting voor de inflatie van de VS in augustus ligt op 0,6 procent op maandbasis tegen 0,2 procent in juli, en 3,6 procent op jaarbasis tegen 3,2 procent een maand eerder. De kerninflatie komt naar verwachting uit op 0,2 procent op maandbasis en 4,3 procent op jaarbasis tegen respectievelijk 0,2 procent en 4,7 procent in juli.

De Britse industrie produceerde in juli minder, maar de afname van 0,7 procent op maandbasis bleek minder sterk dan de voorziene daling met 0,9 procent.

De Europese industrie produceerde in juli 1,1 procent minder dan een maand eerder, toen de productie nog 0,4 procent op maandbasis opliep. Op jaarbasis daalde productie met 2,2 procent tegen een afname met 1,1 procent in juni.

In de tweede helft van de middag volgen dan nog de wekelijkse olievoorraden.

De euro noteerde woensdag 0,2 procent lager op 1,0736 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8606 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,1 procent tot 1,2477 dollar.