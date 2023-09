Video: aandelen Magnificent Seven blijven interessant voor rest van het jaar Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Aandelenbeleggers hebben dit jaar al een mooi rendement behaald, en voor de laatste maanden van het jaar wordt het lastig om hier nog iets aan toe te voegen. Dit zegt investment manager Simon Wiersma van ING Investment Office voor de camera van ABM Financial News op Beursplein 5. "De rek in aandelenkoersen is er wel een beetje uit", aldus Wiersma. Klik hier voor: aandelen Magnificent Seven blijven interessant voor rest van het jaar De koerswinsten dit jaar zijn vooral te danken aan de waarderingen die zijn gestegen, "en niet zozeer aan de bedrijfswinsten die geklommen zijn". Die hogere waarderingen kunnen alleen gerechtvaardigd worden als de rentes gaan dalen. Inmiddels zijn de ECB en de Fed dichtbij hun piek en de lange rente zou iets kunnen gaan dalen. "Dat geeft wat rek aan de aandelenkoersen wereldwijd voor de rest van het jaar. Maar heel veel zit er niet meer in het vat." Aandelenbeleggers kunnen volgens ING het beste kijken naar groeiaandelen in de IT, communicatie en duurzame consumentengoederen. En dan komen de 'Magnificent Seven' ook weer in beeld, aldus Wiersma, zoals Apple, Amazon, Tesla en vooral Nvidia. "Daar zien we echt nog wel ruimte voor groei." Cyclische sectoren zijn wat minder interessant volgens ING. Verder vindt ING de VS momenteel meer perspectief bieden dan Europa, ook omdat in Amerika juist die groeiaandelen te vinden zijn. De vooruitzichten voor obligaties dit jaar zijn beter, besluit Wiersma. Bron: ABM Financial News

