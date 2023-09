Brussel onderzoekt Chinese subsidies op elektrische auto Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Brussel is een onderzoek gestart naar subsidies op Chinese elektrische auto's. Die subsidies van Beijing leiden mogelijk tot oneerlijke concurrentie in de auto-industrie. Dit kondigde voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie woensdag aan tijdens haar ‘State of the Union’. Von der Leyen stelde dat de markt wordt "overspoeld" met goedkope Chinese elektrische auto's. "De prijzen van deze auto's worden kunstmatig laag gehouden door enorme staatssubsidies", aldus Von der Leyen. "Dit verstoort onze markt." De voorzitter zag dat veel jonge bedrijven uit de markt worden gedreven door de gesubsidieerde concurrenten uit China. " “Europa staat open voor concurrentie. Maar niet voor een race naar de bodem”, aldus de voorzitter. Von der Leyen benadrukte wel dat het "vitaal" is dat Europa de communicatielijnen met China openhoudt. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.