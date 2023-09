China verbiedt iPhone niet - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) China verbiedt het kopen en gebruiken van iPhones en andere buitenlandse smartphones niet. Dit meldde een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag, aldus verschillende media zoals AFP. Afgelopen dagen waren er berichten dat China ambtenaren verbood een iPhone te gebruiken. Dat zorgde voor druk op de aandelenkoers van Apple. De woordvoerder, Mao Ning, zei wel dat China veiligheidsrisico's heeft geconstateerd bij de iPhone, aldus Bloomberg. Bron: ABM Financial News

