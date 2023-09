AEX lager geopend Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht lager geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,3 procent lager op 734,36 punten. Onder de hoofdfondsen stegen financials als ASR Nederland, ABN AMRO en NN Group tot 0,6 procent. Techaandelen als ASML, Prosus, ASMI, Besi en Adyen verloren juist tot 1,6 procent. InPost won 0,9 procent op 11,70 euro. Jefferies verhoogde het koersdoel voor de aanbieder van pakketkluisjes van 13,00 naar 15,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Eurocommercial Properties daalde met 1,6 procent. Onder de kleinere aandelen won Avantium 0,5 procent, maar daalde Ebusco opnieuw 2,9 procent. CM.com leverde 3,0 procent in. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.