Inditex ziet resultaten aantrekken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Inditex heeft over de eerste zes maanden van het gebroken boekjaar 2023 meer omzet en een hogere winst geboekt. Dit bleek woensdag uit cijfers van het Spaanse modehuis. De omzet steeg in het afgelopen halfjaar, dat liep tot en met 31 juli, van ruim 14,8 miljard naar krap 16,9 miljard euro. De brutowinst trok aan van bijna 8,6 miljard naar 9,8 miljard euro. De brutomarge steeg daarbij op jaarbasis van 57,9 procent naar 58,2 procent. De EBITDA ging van iets meer dan 4,0 miljard naar krap 4,7 miljard euro, terwijl de EBIT-steeg van ruim 2,4 tot krap 3,2 miljard euro. De nettowinst kwam uit op 2,5 miljard euro. Dit was een jaar eerder 1,8 miljard euro. De netto kaspositie groeide met 14,1 procent naar 10,5 miljard euro. Outlook Inditex blijft sterke groeimogelijkheden zien. Voor dit boekjaar rekent het modebedrijf op een grofweg stabiele brutomarge. De investeringen zullen circa 1,6 miljard euro bedragen. Verder liet het bedrijf weten dat de tweede jaarhelft sterk is gestart. Tussen 1 augustus en 11 september steeg de omzet uit winkels en webshops met 14 procent op jaarbasis, tegen constante wisselkoerseffecten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.