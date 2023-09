Halfjaarcijfers Onward Medical op 19 september Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Er bestond geruime tijd onzekerheid over de juiste datum van de update van Onward Medical over de eerste jaarhelft, maar op de website van het bedrijf wordt nu een datum vermeld. De update is gepland voor dinsdag 19 september. CEO Dave Marver en CFO Lara Smith Weber geven vervolgens om twee uur in een webcast een toelichting over het eerste halfjaar. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.