Lagere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,5 procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter al 0,3 procent lager op 738,59 punten.

De Europese beurzen zullen vermoedelijk opnieuw een stapje terug doen in aanloop naar het belangrijke inflatiecijfer vanuit de VS later vandaag. De markt zal benieuwd zijn wat deze cijfers betekenen voor het beleid van de Federal Reserve.

"De inflatiedata blijft het belangrijkste richtpunt om de simpele reden dat als de inflatie niet blijft dalen, de markten een meer havikachtige Fed moeten inprijzen", aldus analisten van Sevens Report Research. "En dat betekent meer tegenwind voor aandelen."

De analisten spreken van een positief inflatierapport als blijkt dat de kerninflatie in augustus met 0,2 procent of minder is gestegen. Economen geraadpleegd door The Wall Street Journal voorzien een stijging van de kerninflatie met 0,2 procent op maandbasis en 4,3 procent op jaarbasis.

"Een aanhoudende daling van de kerninflatie helpt beleggers kalmeren, die bang zijn voor een opleving, en dat kan de rentes wat omlaag brengen en een opluchtingsrally op de aandelenmarkten veroorzaken", aldus Sevens Report Research.

De markt houdt er nu nog rekening mee dat de Fed de rentes ongemoeid zal laten bij zijn bijeenkomst volgende week, maar is verdeeld over de kans op een verhoging tegen het einde van het jaar.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag lager, na teleurstellende omzetcijfers van softwarebedrijf Oracle en de nieuwe iPhone 15 van Apple die weinig indruk maakte. De vraag is of de nieuwe versie voldoende is om consumenten te verleiden om hun oude model in te ruilen, waarop al 5G en een sterke camera waren toegevoegd. Daarbij kampt Apple met tegenwind in China, waar de overheid het gebruik van iPhones ontmoedigt en Huawei is teruggekeerd als concurrent.

De olieprijs is dinsdag gestegen naar het hoogste niveau van dit jaar. De markt vreest dat de verlenging van de productieverlagingen door grote olieproducerende landen zullen leiden tot een wereldwijd tekort aan olie in het vierde kwartaal.

Een oktober-future West Texas Intermediate ruwe olie sloot dinsdag 1,8 procent hoger op 88,84 dollar op de New York Mercantile Exchange. Dit was de hoogste settlement sinds 11 november 2022. Brent-olie steeg 1,7 procent tot 92,23 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0754. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0728 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0729 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Vorige week bij de halfjaarcijfers meldde de Amerikaanse supermarktuitbater Kroger een schikking ter waarde van ruim 1,2 miljard dollar in verband met de rol van de supermarktketen in de opiatencrisis in de Verenigde Staten. Ook enkele Amerikaanse onderdelen van Ahold Delhaize zijn aangeklaagd in deze kwestie, zo blijkt uit het jaarverslag van het Nederlandse bedrijf. De onderneming meent echter dat deze aanklachten ongegrond zijn.

Bank of America heeft het koersdoel voor RELX verhoogd, van 30,80 naar 32,00 Britse pond, en handhaaft het koopadvies.

Jefferies heeft het koersdoel voor het aandeel Inpost verhoogd van 13,00 naar 15,00 euro met handhaving van het koopadvies.

Slotstanden Wall Street

De S&P500 index sloot dinsdag 0,6 procent lager op 4.461,90 punten en technologie-index Nasdaq daalde 1,0 procent tot 13.773,61 punten. De Dow Jones-index sloot vrijwel vlak op 34.645,99 punten.