Amerikaanse opiatencrisis kan ook Ahold raken

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) Vorige week bij de halfjaarcijfers meldde de Amerikaanse supermarktuitbater Kroger een schikking ter waarde van ruim 1,2 miljard dollar in verband met de rol van de supermarktketen in de opiatencrisis in de Verenigde Staten. De farmacietak van Kroger trof deze schikking vanwege de verkoop van sterk verslavende pijnstillers. Miljoenen Amerikanen raakten in het verleden verslaafd aan onder meer oxycodon en fentanyl, totdat de Amerikaanse overheid ingreep. Ook enkele Amerikaanse onderdelen van Ahold Delhaize zijn aangeklaagd in deze kwestie, zo blijkt uit het jaarverslag van het Nederlandse bedrijf. De onderneming meent echter dat deze aanklachten ongegrond zijn. Op vragen van ABM Financial News of Ahold Delhaize een voorziening heeft getroffen voor de kwestie, kon een woordvoerder geen antwoord geven. Analist Fernand de Boer van Degroof Petercam zette op vragen van ABM Financial News de schikking van Kroger af tegen de omzet die Ahold in de VS behaalt met zijn farmaceutische activiteiten. Dan komt de analist uit op een paar honderd miljoen euro voor de Nederlandse supermarktgigant. Bron: ABM Financial News

