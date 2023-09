Jefferies verhoogt koersdoel aandeel Inpost Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het koersdoel voor het aandeel Inpost verhoogd van 13,00 naar 15,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de bank. Jefferies stelde dat de resultaten over het tweede kwartaal van de aanbieder van pakketkluisjes blijk gaven van een toegenomen marktaandeel, een beter dan verwacht winstherstel in Polen na prijsverhogingen en afgenomen verliezen in het Verenigd Koninkrijk. Jefferies verwacht een verdere verbetering van de winstontwikkeling, ondersteund door de dubbelcijferige prijsstijgingen bij Allegro en de operationele hefboom in het VK. De bank verhoogde de taxaties voor de EBITDA met 12 procent en dat leidde tot de opwaartse aanpassing van het koersdoel. Volgens Jefferies is de waardering van het aandeel Inpost ruim 30 procent lager dan die van Allegro, de grootste klant van Inpost. Het aandeel Inpost sloot dinsdag op 11,61 euro. Bron: ABM Financial News

