Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet. IG voorziet een openingsverlies van 72 punten voor de Duitse DAX, een min van 18 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 25 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag lager, onder invloed van een stijgende olieprijs, terwijl de markt ook vooruit keek naar inflatiecijfers en een rentebesluit later in de week.

Een sterke stijging van de olieprijs wakkerde zorgen aan over het risico van een opnieuw stijgende inflatie en meer renteverhogingen.

"Stijgende olieprijzen door verstoringen van de aanvoer in Libië zetten het sentiment onder druk", schreef analist Axel Rudolph van handelsplatform IG. "De aandelenindices gaven een deel van de winst van maandag terug, met verliezen voor techbedrijven, met uitzondering van de Britse FTSE 100 waarin de energiesector zwaar weegt."

De markt keek ook vooruit naar een nieuw cijfer van de Amerikaanse inflatie op woensdag. Minister Janet Yellen zei zondag dat ze een zeer goed gevoel heeft dat de VS een recessie kan vermijden maar toch de inflatie kan beteugelen.

Daarnaast is het rentebesluit van de Europese Centrale Bank op donderdag deze week een zeer bepalende factor. Hoewel het ditmaal lastig is om te bepalen wat de ECB zal doen, rekent het merendeel van de markt toch op een verhoging van 25 basispunten.

Volgens hoofdeconoom Gilles Moëc van AXA Group is een renteverhoging donderdag niet in beton gegoten, nadat ECB-bestuurder Isabel Schnabel recent zei een renteverhoging in september te willen overslaan.

"Het wordt een geanimeerde rentevergadering. Maar we gaan ervan uit dat, gezien de nog hoge inflatie en het risico van te vroeg te pauzeren, de ECB nog een laatste keer de rente zal verhogen", zei aandelenspecialist Patrick Casselman van BNP Paribas Fortis.

Economisch nieuw kwam uit Duitsland, waar de ZEW-verwachtingsindex over september met een beperkte verbetering van -12,3 naar -11,4 minder slecht uitviel dan de verwachte daling tot -15,0.



Bedrijfsnieuws

Vastgoed, industriële en technologie-aandelen behoorden tot de sterkste dalers op de Europese beurzen.

In Parijs sloot vliegtuigbouwer Airbus bijna 2,5 procent lager en was daarmee de sterkste daler, gevolgd door sectorgenoot Dassault. Dit had te maken met technische problemen in de vliegtuigbouw.

De Duitse bouwer van vliegtuigmotoren MTU Aero Engines verloor bijna 7 procent in Frankfurt, nadat er problemen bleken te zijn met straalmotoren van Pratt & Whitney waardoor er scheurtjes kunnen ontstaan. MTU levert cruciale onderdelen voor de motoren van Pratt die onder andere in de Airbus A320neo worden gebruikt. Het aandeel werd op de beurs 2 miljard euro minder waard.

Autofabrikant Stellantis won juist meer dan 2 procent in Parijs, terwijl ook Mercedes-Benz hoger sloot in Frankfurt.

Financials deden het goed, met winsten voor verzekeraars Ageas, Allianz en Munich Re en de meeste grote banken waaronder ook Crédit Agricole en Société Générale.

Vastgoedbedrijven Aedifica en Shurgard behoorden tot de verliezers in Brussel.

Euro STOXX 50 4.242,45 (-0,28%)

STOXX Europe 600 455,43 (-0,17%)

DAX 15.715,53 (-0,54%)

CAC 40 7.252,88 (-0,35%)

FTSE 100 7.527,53 (+0,41%)

SMI 10.987,13 (+0,14%)

AEX 736,69 (-0,30%)

BEL 20 3.662,70 (-0,72%)

FTSE MIB 28.584,58 (+0,21%)

IBEX 35 9.455,40 (+0,21%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag lager.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag lager, na teleurstellende omzetcijfers van softwarebedrijf Oracle en nieuwe iPhones van Apple die weinig indruk maakten, terwijl beleggers in afwachting waren van verse inflatiecijfers.

Zoals verwacht kondigde Apple op zijn jaarlijkse evenement aan dat de nieuwe iPhone Pro Max 100 dollar duurder wordt dan zijn voorganger, met een verkoopprijs vanaf 1.199 dollar. Apple hoopt met de nieuwe smartphones de verkopen op peil te houden.

De vraag is of de verbeteringen voldoende zijn voor gebruikers om hun oude model in te ruilen, waarop al 5G en een sterke camera waren toegevoegd. Daarbij kampt Apple met tegenwind in China, waar de overheid het gebruik van iPhones ontmoedigt en Huawei is teruggekeerd als concurrent.

Op macro-economisch vlak was het rustig. Het vertrouwen onder kleine Amerikaanse ondernemers is in augustus licht gedaald, bleek uit cijfers van de National Federation of Independent Business (NFIB), en bleef daarmee onder het gemiddelde.

Het rendement op de tienjarige staatslening daalde 2,4 basispunten tot 4,263 procent, maar bleef dichtbij het hoogste niveau van het jaar.



Olie werd duurder, op zorgen over productieverlagingen door OPEC-landen.

Bedrijfsnieuws

Oracle ging onderuit, met een koersverlies van 13,5 procent. Het bedrijf wist in het afgelopen kwartaal de winstverwachtingen te verslaan, maar de omzetgroei bij de cloudactiviteiten vertraagde en de omzetverwachting viel tegen.

Apple sloot 1,7 procent lager. De nieuwe iPhone 15 Pro-modellen hebben een nieuwe behuizing van titanium, waardoor ze lichter in gewicht zijn. De mute-knop, die sinds de eerste iPhone standaard aanwezig was, maakt plaats voor een knop waarmee je naar wens de camera of bepaalde apps snel kunt oproepen.

Aandelen van autofabrikanten stegen. Stellantis, dat eigenaar is van Chrysler, steeg samen met de aandelen van General Motors en Ford, nadat de vakbond United Auto Workers zijn looneisen versoepelde. De koersen stegen met 2 tot 3 procent.

Tesla verloor 2 procent. Maandag steeg de autofabrikant van Elon Musk nog 10 procent na een positief analistenrapport en hielp Wall Street daarmee in het zadel.

Aandelen WestRock stegen 3 procent na een akkoord over een fusie met Smurfit.

De Britse energiereus BP sloot 1,3 procent lager in New York, nadat CEO Bernard Looney terugtrad, in verband met persoonlijke verhoudingen met collega's, waarover hij volgens het bedrijf niet transparant was geweest.

S&P 500 index 4.461,90 (-0,57%)

Dow Jones index 34.645,99 (-0,05%)

Nasdaq Composite 13.773,61 (-1,04%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag overwegend lager.

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0754. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0728 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0729 op de borden.

USD/JPY Yen 147.37

EUR/USD Euro 1,0754

EUR/JPY Yen 158,47

MACRO-AGENDA:

08:00 Industriële productie - Juli (VK)

08:00 Handelsbalans - Juli (VK)

10:00 Maandrapport IEA (Fra)

11:00 Industriële productie - Juli (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Inflatie - Augustus (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten