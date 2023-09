Wall Street sluit lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag lager gesloten, na teleurstellende omzetcijfers van softwarebedrijf Oracle en nieuwe iPhones van Apple die weinig indruk maakten, terwijl beleggers in afwachting waren van verse inflatiecijfers.

De S&P500 index sloot 0,6 procent lager op 4.461,90 punten en technologie-index Nasdaq daalde 1,0 procent tot 13.773,61 punten. De Dow Jones-index sloot vrijwel vlak op 34.645,99 punten.

Zoals verwacht kondigde Apple op zijn jaarlijkse evenement aan dat de nieuwe iPhone Pro Max 100 dollar duurder wordt dan zijn voorganger, met een verkoopprijs vanaf 1.199 dollar. Apple hoopt met de nieuwe smartphones de verkopen op peil te houden.

De vraag is of de verbeteringen voldoende zijn voor gebruikers om hun oude model in te ruilen, waarop al 5G en een sterke camera waren toegevoegd. Daarbij kampt Apple met tegenwind in China, waar de overheid het gebruik van iPhones ontmoedigt en Huawei is teruggekeerd als concurrent.

Op macro-economisch vlak was het rustig. Het vertrouwen onder kleine Amerikaanse ondernemers is in augustus licht gedaald, bleek uit cijfers van de National Federation of Independent Business (NFIB), en bleef daarmee onder het gemiddelde.

Het rendement op de tienjarige staatslening daalde 2,4 basispunten tot 4,263 procent, maar bleef dichtbij het hoogste niveau van het jaar.

De euro/dollar noteerde op 1,0729.

Olie werd duurder, op zorgen over productieverlagingen door OPEC-landen. Een oktoberfuture West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,8 procent hoger op 88,84 dollar op de New York Mercantile Exchange. Dit was de hoogste settlement sinds 11 november 2022. Brent-olie steeg 1,7 procent tot 92,23 dollar.

Bedrijfsnieuws

Oracle ging onderuit, met een koersverlies van 13,5 procent. Het bedrijf wist in het afgelopen kwartaal de winstverwachtingen te verslaan, maar de omzetgroei bij de cloudactiviteiten vertraagde en de omzetverwachting viel tegen.

Apple sloot 1,7 procent lager. De nieuwe iPhone 15 Pro-modellen hebben een nieuwe behuizing van titanium, waardoor ze lichter in gewicht zijn. De mute-knop, die sinds de eerste iPhone standaard aanwezig was, maakt plaats voor een knop waarmee je naar wens de camera of bepaalde apps snel kunt oproepen.

Aandelen van autofabrikanten stegen. Stellantis, dat eigenaar is van Chrysler, steeg samen met de aandelen van General Motors en Ford, nadat de vakbond United Auto Workers zijn looneisen versoepelde. De koersen stegen met 2 tot 3 procent.

Tesla verloor 2 procent. Maandag steeg de autofabrikant van Elon Musk nog 10 procent na een positief analistenrapport en hielp Wall Street daarmee in het zadel.

Aandelen WestRock stegen 3 procent na een akkoord over een fusie met Smurfit.

De Britse energiereus BP sloot 1,3 procent lager in New York, nadat CEO Bernard Looney terugtrad, in verband met persoonlijke verhoudingen met collega's, waarover hij volgens het bedrijf niet transparant was geweest.